獨家》救國團全台擁207筆不動產 靠賣土地大賺6億

2019-06-09 10:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織後，將其資產全面凍結，現正調查56億元財產是否不當取得。據救國團財產申報資料顯示，數十年來被救國團出售或贈與的土地有34筆、建物28筆，救國團靠土地買賣賺進6億多元，其中1筆台北市中山北路的獨棟建物及土地，3.3億多元價格轉賣楊昇建設，為救國團歷年最大宗不動產交易。

黨產會調查發現，救國團在全台擁有71筆土地、136筆建物，總計207筆不動產，為國民黨附隨組織中擁有最多不動產的單位。其營運3大收入，為開設短期補習班、國民運動中心，及在各觀光景點經營青年活動中心。

黨產會委員表示，救國團擅長不動產買賣，1992年花7500多萬元買下台北市中山北路1段30號的土地及建物，開設勵學終身學習中心，2016年7月趕在黨產會成立前，以3.3億多元價格轉賣給楊昇建設，一轉手獲利2.5億元，再向建設公司原地租房方式，繼續經營短期補習班，直到今年2月該據點才收掉。

委員指出，救國團過去在台北市中山區北安段亦擁有9筆土地，共2340平方公尺，救國團自1994年起，陸續出售移轉給第3人和昶盈建設公司，賣出價額計1億2300多萬元。

更詭異的是，救國團在1965年花了4萬8000元，購買南投市2筆土地，到1984年竟免費贈與給南投市民眾服務社，目前土地登記在國民黨名下，而國民黨已向黨產會申請出售。

「李煥故居也被救國團賣掉！」委員指出，救國團過去在北市大安區四維路巷內有一棟3樓透天厝，為1971年以64萬元購入，曾做為前救國團主任李煥住所，2015年以2億6779萬餘元賣給福和興建設。

據申報資料，救國團現名下擁有52輛汽車，新台幣及外幣存款高達26億元，共分成289筆存在各大銀行；救國團也向投信公司申購「全球醫療生化」基金，折合總價485萬多元，也持有中鋼、台橡、張老師文化公司股票，總計3500餘萬元。

委員強調，救國團也持有6811萬元的中國青年旅行社公司股權，所經營的短期補習班、青年活動中心、國民運動中心都有賺錢，自李鍾桂擔任救國團主任起，救國團開始出售舊有不動產，另重新購入新不動產，累積出龐大不動產數量，未來將一一調查是否不當取得。

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