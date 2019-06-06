不當黨產無所遁形！「政黨不動產資料庫」今上線

2019-06-06 17:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為全面釐清國民黨經手黨產流向，行政院黨產會耗時2年多調查整理地籍資料後，首度建置的「政黨不動產資料庫」今日正式上線，內容收錄國民黨等政黨名下上千筆黨產，更是台灣第一次有系統地對黨產大揭密。

黨產會指出，建置「政黨不動產資料庫」網站目的，是為公開不當黨產條例規範中，政黨及附隨組織之不動產資料及相關移轉過程。

過去威權體制下，政黨取得財產的過程並不為人所知，由財產申報資料結果也看不出端倪，該網站試圖公開、重現史實，將資料從難解的行政文件，轉譯成為可供辨讀的知識。

黨產會羅列23件顯著個案，包含「國民黨舊中央黨部」借地不還、先占後租、租後申購，大孝大樓案借名標購國宅及買後出租收益，還有「婦聯會美齡樓」公款買地、餘款免還。

此外，「國民黨新北市黨部」公家徵收、土地黨用，「啟聖成功大樓」公有房地免費奉上，「國民黨台東縣黨部」農會土地免費奉上，以及「國民黨文工會舊址」借地不還、先占後租、租後申請等，全部收錄在資料庫，讓國民黨不當黨產無所遁形。

黨產會表示，自2016年成立以來，致力於調查與事實揭露，經過2年多奔走，超過5000小時的網站規劃，多位研究員和地政系學生通力合作，終於讓「政黨不動產查詢系統」上線了。

黨產會提及，這是黨產研究的創舉，更是眾人努力的結晶，過去不為人知、資料辨讀門檻高的黨產取得過程，都是首次大解密。

黨產會強調，期望藉由揭露過去國家不願面對的資訊，保障每一個民眾知的權利，進而加強對轉型正義的認同，落實健全民主政治。

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