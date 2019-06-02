極機密檔案：救國團為國民黨領導青年運動外圍組織

2019-06-02 14:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在「極機密」黨史檔案發現，國民黨中改會在戒嚴時期通過「健全各種青年團體與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法」，更在辦法明定「中國青年反共救國團為本黨領導青年運動之外圍組織」。

黨產會查出，1952年9月1日，國民黨中央改造委員會召開第392次會議，會中通過「健全公會、漁會及工商、青年、婦女團體組織與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法」，當天也修正通過「健全各種青年團體與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法」。

黨產會委員指出，依據後項辦法，國民黨中改會將中國青年反共救國團的籌組原則，命由行政院轉令國防部總政治部「遵照辦理」，並訓令救國團應於1952年10月各校開學以前「從速成立」，並應於同年內次第建立，各高中以上校學生先行納入，以利統一青年運動的領導。

該辦法規定，救國團成立後，與救國團性質相近者，應歸併救國團。救國團在各校的組織建立以後，各校社團除學術性者，應予保留並由各校訓導處督辦加強其工作外，其他康樂性、政治性、服務性各種社團，均一律歸併於救國團，以求工作領導統一。

委員強調，對於救國團屬性，該辦法已規定，「中國青年反共救國團為本黨領導青年運動之外圍組織，本黨應依該團籌組原則第3條之規定，以黨團方式透過該團之團務指導委員會領導其工作。」

辦法第5條規定，「救國團在各級學校之組織，應受各級知識青年黨部之指導」。各級知識青年黨部應根據救國團在各學校所建立大隊、中隊、分隊之組織體系，劃編區黨分部及小組，使黨的基層組織密切配合救國團的建置，使國民黨黨員成為救國團推動工作的核心。

在救國團人事方面，辦法亦明定，「救國團各級幹部應儘量遴選本黨優秀同志充任，加強黨的領導。」對於無法編入救國團的其他青年團體，「應由各級黨部依照本黨黨團組織通則，分別建立黨團，領導其活動。」

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