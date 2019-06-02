小英執政3年 黨產會追討687億元不當黨產

2019-06-02 10:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文政府執政逾3年，行政院黨產會追討國民黨及其附隨組織不當黨產，已對黨營事業中投、欣裕台公司、婦聯會三附隨組織，名下共659.8億元不當取得財產，祭出「移轉國有」行政處分，也對國民黨追徵27.8億元價金，若未來官司勝訴全數收回，國庫可進帳687億餘元。

為促進轉型正義、落實政黨公平競爭，黨產會成立2年多來，已陸續認定中央投資公司、欣裕台公司、婦聯會、救國團、民族基金會、民權基金會、國家發展基金會及中影公司，為國民黨8大附隨組織。

黨產會統計，包含中投公司所持有267.5億元、欣裕台5.3億元、婦聯會名下387億元勞軍捐，共659.8億元皆認定為不當黨產，已依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定，命其移轉國有，因被處分人不服，目前雙方訴訟中。

此外，黨產會針對「大孝大樓案」於5月祭出最新處分，追徵國民黨7.8億元，加上國民黨「轉帳撥用案」8.6億元追徵價金，及「舊中央黨部案」追徵11.4億元，總計對國民黨追徵27.8億元。

在凍結財產部分，黨產會已凍結救國團56.1億元、中影公司118億元、民權等3基金會9000萬元，以及國民黨永豐銀行帳戶8.4億元，共計凍結183.4億元，動用須先經黨產會核准。

另外，經國民黨多次申請動用經費，永豐銀行帳戶目前剩下500多萬元，國民黨因違反「選罷法」9次向黨產會申請經費要繳賄選罰鍰，罰鍰共計805萬元。

黨產會委員強調，國民黨不願兌現「黨產歸零」承諾，針對行政處分向行政法院提行政訴訟，一些行政法院法官對轉型正義並無適當認知，逕裁定行政處分「停止執行」，甚至幫國民黨主動提釋憲，可見轉型正義最後一哩路在司法改革。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法