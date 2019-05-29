鎖定變賣資產 中廣案 恐追徵近80億

2019-05-29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會六月廿日將召開聽證會，針對中廣公司是否為國民黨附隨組織、中廣財產是否不當取得等兩大爭點，進行聽證程序。據悉，黨產會已鎖定被出售的「帝寶」基地、三重土地進行追徵，若認定不當黨產，將追徵近八十億元。

黨產會6/20聽證會

黨產會發言人施錦芳強調，追徵及命移轉國有是處理中廣案兩大途徑，中廣聽證會將聚焦在不動產，包含中廣過去接收日產土地、出售仁愛路帝寶基地、早年接受政府補助購入不動產，以及交通部敗訴後，現仍為中廣持有的民雄土地，都會進行追徵或追討。

據黨產會調查，中廣早年為國民黨經營的宣傳工具，戰後中廣以黨營媒體身分，接收台灣放送協會遺留龐大日產土地，為「國產變黨產」最著名指標案件。

一九九八年中廣先將位於台北市仁愛路原台灣放送協會土地，以八十八億元轉售黨營中投公司，隔年中投再以九十億元，賣給宏盛建設公司興建帝寶豪宅。

黨產會查出，二○○六年底，國民黨又將中廣拆成十億元廣播頻道、四十七億元資產兩大部分，讓趙少康以低價取得中廣經營權，資產則仍掌握在黨營事業手中。

黨產會委員透露，由於仁愛路帝寶基地已被賣掉，不會收回不動產，但將對中廣公司進行追徵，扣掉相關增值稅，估計追徵約七十億元。另外，被中廣出售的三重土地將追徵九億多元。

委員指出，「中廣要移轉的國有土地將有三萬四千多坪！」在移轉國有部分，光中廣民雄土地就占十甲地，雖然交通部二○○五年與中廣民事訴訟敗訴，不過黨產會找到新證據，足證民雄土地為一九五二年由政府出錢購買，土地一定須收歸國有。

委員提及，國民黨政府在戒嚴時期對中共進行心戰喊話，由政府出錢讓中廣設置廣播電台及電網，以嘉義民雄、新北三重為最大件，而三重五千多坪土地從一九八六年開始，就被陸續出售給第三人。

黨產會也查出，中廣在一九九七年還賣掉位於國家通訊傳播委員會（NCC）對面的宿舍，這部分追徵價金約幾千萬元。

至於中廣頻道大部分已被NCC收回，目前只剩兩個全區、一個地方頻道，由於NCC與中廣訂有合約，黨產會委員會議昨主張，頻道交由NCC處理。

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