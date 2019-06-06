「公款買地、餘款免還」 黨產會：國民黨靠這棟樓就賺6億

2019-06-06 21:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨「用國防部的錢買國防部的地」！行政院黨產會今日在「黨產資料庫」公布，國民黨婦女之家舊址（今婦聯會美齡樓）「公款買地、餘款免還」的曲折離奇過程，不僅時任國防部長的蔣經國批示「餘款不必索回」，國民黨將房地轉賣給婦聯會賺進6億元。

黨產會查出，婦聯會美齡樓的位置，早年是國民黨婦女工作會買房地作「婦女之家」使用，1999年賣給婦聯社會福利基金會，2005年大樓建物興建完竣，現為「婦聯會美齡樓」。

「向國防部買房覺得不夠用，又要求借用隔壁房屋！」黨產會表示，1956年婦工會為籌建婦女之家，經該會指導蔣夫人核准，向國防部裝甲司令部價購房屋，並一併使用坐落基地。

到了1968年，婦工會稱服務工作範圍日益擴展，原有房屋不敷應用，復奉指導長指示「應設法擴充」，國民黨又要求國防部，再將隔壁青島東路7號房地無償借予使用。

黨產會從國防部檔案查出，婦工會獲得國防部補助出錢購買房地，國防部補助國民黨婦工會共550萬元，且蔣經國批示多餘款項不必繳回；而國民黨獲發產權移轉證明書後，在1969年取得合計1367平方公尺國有地，之後更透過廢止計畫道路方式，再取得鄰接國有地。

據查，1982年6月，國民黨婦工會欲再買入隔壁的國防部陸軍總部的國有土地，於是召集國防部、警備總部、國產局、國民黨中央財委會，在婦女之家開會討論如何順利買地，會議主持人為國民黨婦工會主委錢劍秋。

黨產會提及，事實上這筆地是都市計畫的計畫道路，但長期由婦女之家圍牆內房屋及庭院使用。但離譜的是，錢劍秋當年在會議中說，國防部已同意「由婦工會洽妥廢除都市計畫巷道」，之後再辦理土地讓售事宜，廢止計畫道路案件已經台北市政府、內政部核准。

1982年12月，國防部再次表示本地軍方無須公用，要將土地移交給國產局辦理專案讓售給國民黨；到了1999年，國民黨以6億元高價，將土地賣給婦聯社會福利基金會，而婦聯社福基金會付給國民黨6億元，則來自婦聯會的捐款。

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