獨家》國民黨買地由國防部出錢 小蔣批示「餘款不必索回」

2019-05-04 08:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查婦聯會美齡樓是否為不當取得財產發現，國民黨婦工會1968年向軍方買土地，竟由國防部出款550萬元，讓婦工會用特權得手國有地，時任國防部長蔣經國更批示「餘款不必索回」。

據黨產會調查，位於台北市林森南路、青島東路交叉口的原美齡樓土地，該基地曾是國民黨黨產，1999年國民黨以6億多元轉賣婦聯社會福利基金會，基金會所支付6億元則來自婦聯會捐贈。

關於土地取得來源，黨產會更查出，國民黨婦工會在1956年為籌建婦女之家，經婦工會指導長蔣宋美齡核准，向國防部裝甲司令部價購青島東路房舍，且一併使用此基地。

離譜的是，婦工會當年嫌原有房屋不敷應用，復奉蔣宋美齡「應設法擴充」指示，由國民黨要求國防部，將隔壁青島東路7號房地「無償借予使用」。

黨產會從國防部檔案發現，國防部在1966年曾通知婦工會購買房地，但當時未完成買賣。由於該地屬專案讓售，須於1968年6月前完成，軍方遂再詢問購地意願，婦女之家嫌太貴，要求准照1966年通知價格7折讓售。

黨產會委員表示，對於嫌貴不買這件事，財政部曾邀集相關單位研商，國民黨也要求軍方繼續無償出借。待國防部同意借用後，婦工會遂於1968年轉向國產局申請購買。

同年8月，國防部內部討論，「聞中央黨部前曾商請本部在營產處理價款內，撥出500餘萬元，補助婦工會購買是項房產，以便擴大對軍中服務該案，正由主計局研辦中，本房地按公告現值讓售，其收支僅屬轉帳辦理，似可同意。」

「婦工會買國有土地，卻是國防部出錢！」委員質疑，當時主計局已撥款550萬元，後經協調除支付505萬餘元外，餘款由該局去函索回。但公文往上呈閱後，時任國防部長的蔣經國批示，「從速照辦，餘款不必索回。」

委員批評，依當時法規，出售國有房地應公開標售，該案上報行政院後，卻決議專案讓售給國民黨婦工會，完全不符資格仍可購買。

最誇張的是，承購房地的價金是賣方出錢，由國防部幫婦工會出資，蔣經國更批示「餘款不必索回」，多奉送了45萬元給國民黨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/