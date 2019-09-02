回嗆黨產會 救國團 ︰滿台盡是國民黨附隨組織

2019-09-02 10:01

〔記者羅綺／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，並在黨史資料中發現，救國團曾奉國民黨的命令實施學校軍訓。對此，救國團怒回：以黨產會的標準，滿台盡是附隨組織！

救國團表示，近日黨產會又在司法審查期間不斷的違背行政中立於特定媒體發佈混淆視聽的訊息，對於其極盡顛倒是非之能事，救國團深感遺憾。

救國團指出：眾所周知，中華民國是國民黨推翻滿清所創建的。民國47年823炮戰，如果國軍抵擋不住，台灣已經淪陷。何來今日自由民主的台灣？何來今日民進黨的執政？

救國團進一步表示，為抵抗中共的侵犯，當時的政府是以黨領政，更何況當時的救國團隸屬國防部，政府將學校軍訓交由救國團辦理，是基於國家需要與青年的願望。同時為了因應戰局，政府統合全國能動員的能量，包括各機關、學校、農魚會、婦女會、工商團體等組織的力量，為抵抗中共的侵犯而努力。

救國團感嘆，60年前保家衛國沒日沒夜的付出，竟成為今日的原罪，行政機關竟因此要凍結救國團財產，實令人情何以堪。更離譜的是，以該行政機關極寬鬆的認定標準，前述各機關學校，民間團體均應為國民黨附隨組織。可謂滿眼、滿台各組織盡是國民黨附隨組織。

救國團強調，轉型正義的目的在釐清歷史的真相。當時軍訓業務是政府交付的，而且不論哪一個機關多有向執政黨說明工作成果的慣例。現在的行政機關不能看到60年前一個影就開槍，以今非古，並嚴重到違憲侵犯人民的財產，同時藉由審查侵犯人民的結社自由與言論自由。

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