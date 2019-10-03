《返校》沒告訴你的事！黨產會：救國團受KMT指示查禁書

2019-10-03 16:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕電影《返校》以白色恐怖時代為背景，描述警總及白教官在校園對學生進行思想箝制。據黨產會最新公布史料顯示，在台灣過往歷史上，確實發生過類似情事，救國團當年受國民黨及蔣經國指示，將殷海光著作予以查禁或嚴密審查，救國團也曾舉行二次校園巡迴演講，並舉辦匪情研究班「批判各種錯誤」。

黨產會表示，1967年6月28日，時任中國國民黨中央工作會第六組主任陳建中，向負責國民黨心戰會報上呈一份1966年度，蔣經國於心戰會報所指示的執行彙報表。

在心戰會報執行彙報表中，救國團參與執行了許多蔣經國的指示事項，包含對彭明敏、殷海光、李敖等人的思想，去研究「各種思想的根源與錯誤之點，說明其害處」。

黨產會強調，當年還由國民黨中央工作會第四組與警備總司令部主辦，救國團與行政院新聞局及中六組協辦，將殷海光著作予以查禁或嚴密審查。

黨產會指出，相關史料收錄於救國團所出版的「本團重要文獻」第一輯，救國團更舉辦2次大專院校及地區巡迴演講2次，舉行三民主義、匪情等研究班，培訓高中教師220人，在暑期分赴各營隊，平時至各中學擔任演講，「批判各種錯誤」。

此外，中國在1966年爆發文化大革命，蔣經國在第122次心戰會報提及，「共匪此次大專學校停課，是中國歷史上沒有的事，這就是火山爆發的前奏；不管匪怎樣進行思想上的鎮壓，可能很快就會有大的變化。因為共匪一面也面對美國和蘇俄，一面又要面對大陸的革命群眾，後者的力量是不可抗的」。

黨產會查出，蔣經國的指示在彙報表上載明，由「第九心戰小組」辦理，救國團彙報執行情形；救國團向國民黨當局提出，「除協調有關單位運用廣播、傳單等方式對大陸青年進行心戰工作外，並輔導國內青年及學生社團，舉行支援大陸青年反共革命運動，以加強國內青年對大陸局勢的認識」。

黨產會委員表示，從史料檔案可知，中國青年反共救國團當年參與心戰會報、替國民黨辦事，並執行許多蔣經國的指示，並非救國團所稱不具政治性色彩，而是帶有特務心戰色彩的國民黨附隨組織。

委員提及，救國團除要指正殷海光等人自由主義的思想外，後來更在校園透過教官系統「輔導控制」國內青年及學生社團，灌輸愛國洗腦教育，查禁各種禁書，這些在已解密的「春風會報」檔案中都可以看到。

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