機密！黨產會：國民黨指定救國團進行校園監控

2019-07-01 12:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年認定救國團為國民黨之附隨組織，救國團極力否認撇清，黨產會今日公布一份「極機密」黨史資料顯示，國民黨指定救國團配合知青黨部，進行各校園內的監控工作。

黨產會表示，1973年國民黨通過「中國國民黨各級知識青年黨部保防工作實施辦法」，指定救國團配合國民黨知青黨部，在全台各大校園內進行監控。

據國民黨青工會1973年發函給調查局長沈之岳的函件提及，「將知識青年各校黨部保防工作改制情形函請參照敬悉予鼎力支持，並轉知各校『春風小組』加強黨政協調聯繫，以推展工作」。

該函並檢附上「中國國民黨保防工作通則」、「各級知識青年黨部保防工作實施辦法」及相關工作人員名冊，顯示國民黨、調查局、知青黨部聯手進行監控。

「中國國民黨各級知識青年黨部保防工作實施辦法」揭示，國民黨內部當年關於校園保防工作分工，明定「一、有關黨內保防策劃指導工作，應協調中央社會工作會支援協助。」

黨產會強調，該辦法提及「二、有關學校匪情研究社團活動及匪情教育之事項，應協調青年救國團配合執行」。

辦法亦規定，各校黨部之保防業務主管組，應透過黨的組織與所在學校之訓導、軍訓、人事、救國團團委會及維護學校安定協調執行小組密切聯繫配合，互為支援，並指派該組總幹事、代表黨部參加維護學校安定協調執行小組為成員之一，擔任黨政協調任務。

「十年有成！」黨產會指出，10年後「學校安定工作會報執行情形與成果報告」記載，救國團配合教育部、青工會，從校長、院長、教授、學校行政主管和學生幹部等，各層次的思想教育和組織工作辦得有聲有色，做到「強化黨團組織」、「掌握學生社團」，構成推動校園安定工作中積極主動的攻擊力量。

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