救國團神秘「219辦公室」 專幫小蔣處理函件

2019-05-08 16:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年認定救國團為國民黨之附隨組織，並推定救國團56億元資產為不當取得財產。據調查，救國團當年曾專闢一地點，以神秘「219辦公室」為代號，共同處理各單位交寄給蔣經國的函件，且由黨國大老宋時選擔任總召集人。

依朝陽科技大學所出版的「宋時選先生的謙牧行歌」一書記載，蔣經國在1960年代初期，已擔任過國防部總政治部主任、政治行動委員會主任、國防會議副秘書長，該會議下轄國安局，全權掌控情報局、調查局、警備總司令部及退輔會。

當年各機關、各地方交寄給蔣經國的函件每日高達數十封，相關單位特別派員，在救國團內專闢一個稱為「219辦公室」地點，共同聯席依性質處理信件。

「219辦公室」是由長年擔任蔣經國秘書的宋時選擔任小組總召集人，包含在救國團任職過的許大路、程抱南等人，都曾替蔣經國草擬過書信文稿。

此外，黨產會已查出，成立於1952年的救國團，是在國民黨中常會決定成立，首屆主任為蔣經國，國民黨總裁蔣介石也明確指示「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一，在黨內為本黨最重要青運機構。」

老蔣亦指示，「今後中國青年反共救國團隊重要工作之策劃與執行，均應先呈報中央，接受黨的指導，冀以增進青運工作之效果。」

至於在救國團服務長達12年、人稱「宋公」的宋時選，他曾任救國團主任、黨營企業裕台公司董事長、中廣董事長及朝陽科大董事長。

宋時選在1979年2月救國團主任卸任後，隨即轉任國民黨台灣省黨部主委一職，並改任救國團副召集人，每當救國團有年度重大幹部會議，他也會親臨會場演講。

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