李佳芬基隆慶安宮參訪 賴清德舅舅「恰巧」不在

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的太太李佳芬，今天到國民黨基隆市黨部，參加「韓國瑜總統、宋瑋莉立法委員聯合競選總部」揭牌儀式後，李佳芬前往基隆慶安宮參拜，賴清德舅舅、慶安宮主委童永「恰巧」不在，由童主委夫人陳美與兩位慶安宮副主委出面接待；由於童永不在引發外界關注是否刻意迴避，陳美表示，童永早已排定參加12點會議，並無閃避、躲起來意思。
記者堵訪陳美，童永是否害怕韓國瑜夫人來參拜，怕有困擾才缺席，陳美說，童永參加犯罪被害人保護協會會議，這是好幾個月前就排定，並非刻意缺席不接待，因為韓市長夫人12點多才到，主委也是等到11點40分才離開，趕去參加12點的會議，外界不要過多聯想；陳美說，慶安宮是全體信眾的廟宇，接待十方信眾，沒有色彩。
李佳芬參拜媽祖後表示，感謝主委夫人與廟方的接待，她相信媽祖慈悲疼惜眾生，一定能讓信眾心想事成凡事順遂，她也希望國民黨立委提名人宋瑋莉能夠非常順利當選，她與宋瑋莉聊天後，發現宋瑋莉非常了解基層，希望宋瑋莉能夠到國會繼續為民服務。
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國民黨總統提名人韓國瑜夫人李佳芬今天在國民黨立委提名人宋瑋莉陪同下到基隆慶安宮參拜媽祖，賴清德的舅舅、慶安宮主委童永恰巧缺席，改由童永夫人陳美陪同，引起外界關注。（記者俞肇福攝）
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國民黨總統提名人韓國瑜夫人李佳芬今天在國民黨立委提名人宋瑋莉陪同下，到基隆慶安宮參拜媽祖，熱情支持者與媒體記者將慶安宮擠得水洩不通。（記者俞肇福攝）
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國民黨總統提名人韓國瑜夫人李佳芬今天在國民黨立委提名人宋瑋莉陪同下到基隆慶安宮參拜媽祖，由於賴清德舅舅、慶安宮主委童永恰巧不在，改由主委夫人陳美出面接待，陳美並澄清童永並非刻意迴避，而是會議數月前已經排定，童永也是等到11點40分才離開趕去開會。（記者俞肇福攝）