李佳芬基隆慶安宮參訪 賴清德舅舅「恰巧」不在

2019-10-04 15:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的太太李佳芬，今天到國民黨基隆市黨部，參加「韓國瑜總統、宋瑋莉立法委員聯合競選總部」揭牌儀式後，李佳芬前往基隆慶安宮參拜，賴清德舅舅、慶安宮主委童永「恰巧」不在，由童主委夫人陳美與兩位慶安宮副主委出面接待；由於童永不在引發外界關注是否刻意迴避，陳美表示，童永早已排定參加12點會議，並無閃避、躲起來意思。

記者堵訪陳美，童永是否害怕韓國瑜夫人來參拜，怕有困擾才缺席，陳美說，童永參加犯罪被害人保護協會會議，這是好幾個月前就排定，並非刻意缺席不接待，因為韓市長夫人12點多才到，主委也是等到11點40分才離開，趕去參加12點的會議，外界不要過多聯想；陳美說，慶安宮是全體信眾的廟宇，接待十方信眾，沒有色彩。

李佳芬參拜媽祖後表示，感謝主委夫人與廟方的接待，她相信媽祖慈悲疼惜眾生，一定能讓信眾心想事成凡事順遂，她也希望國民黨立委提名人宋瑋莉能夠非常順利當選，她與宋瑋莉聊天後，發現宋瑋莉非常了解基層，希望宋瑋莉能夠到國會繼續為民服務。

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