韓國瑜民調如何拉抬？藍議員：在議會總質詢上有所表現

2019-10-04 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選倒數破百日，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的民調卻不斷下滑，與總統蔡英文民調差距逐拉大。面對韓國瑜民調不斷落後，國民黨台北市議員、前文傳會主委李明賢則認為，此結果可能是韓國瑜在市政表現上造成不信任觀感，若韓國瑜想要重回2018年九合一大選時的聲勢，就必須在高雄市議會市政總質詢上「直球對決」。

李明賢接受《中評社》訪問時坦言，近期的民調都顯示韓國瑜支持度明顯落後蔡英文，他點出「最關鍵的是，泛藍陣營對韓國瑜支持度只有6成」，但泛綠陣營對蔡英文的支持度都有8成5至9成，顯示綠營基本盤大致穩固；而藍營基本盤沒顧好，這對國民黨在明年選戰會是很大的致命傷。

李明賢也認為，藍營沒有力挺的現象很不合哩，過去都至少在9成以上。他認為造成此結果的原因，和韓國瑜在市政表現上造成不信任觀感有關，造成淺藍選民轉向中間選民或是不表態；他建議，韓國瑜必須在未來議會總質詢上「直球對決」。

李明賢也說，2018年九合一大選，韓國瑜崛起是因為其擔任北農總經理時，在台北市議會受議員王世堅質詢影片流出後，讓選民留下深刻印象，因此，韓國瑜若是要重新崛起，就必須在高雄市議會的備詢上喚起大家的記憶。

而外傳韓國瑜將在11月訪美，李明賢也說，韓國瑜未來訪美也是重要出口轉內銷的點，他必須要在兩岸、外交上做出完整論述，除了說服美國，也要提出解決國政、兩岸、外交問題的方法。

但近日卻有消息傳出韓國瑜即將在高雄市議會總質詢期間訪美，讓多名高雄市議員提出批判，直言若韓國瑜缺席總質詢，就是騙子、鬼混。韓國瑜競選辦公室則表示，時間行程都未確定，若定案將與大家說明；高雄市新聞局則強調尚未確定。

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