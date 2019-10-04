韓陣營推體育政見：選手出得去、賽事進得來、運動產業發大財

2019-10-04 14:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今天推出「體育政策政見」，除了主張召開「國家體育會議」，成立「體育部」推動全方位的體育政策，還要對65歲以上民眾發放「銀髮健康券」，鼓勵年長民眾適度運動，至於政策願景則是仿效去年韓國瑜競選高雄市長的競選口號，喊出「優秀選手出得去，國際賽事進得來，運動產業發大財。」

在政策主張方面，韓陣營主張成立「體育部」，並增加體育預算，中央政府正常公務預算3年內由目前每年不到50億元，逐年增加至政府總體預算1%（每年200億），再加上運彩基金、社會挹注約近100億元，合計近約300億元。

韓陣營並主張成立專責單位，負責規劃及推動運動產業，協助全國性單項運動協會專職人員體制化（專職人員聘用），並加大力度推動全民運動生活化，以運動提升健康，協助降低醫療支出。

在培訓優質選手部分，韓陣營主張補助學校適當運動設施，鼓勵各級學校成立運動校隊，提升全民競技實力，培育各級各類優秀運動員，並健全選、訓、賽、輔、獎機制，選拔潛力選手長期培育，磨練大型賽事經驗。

該政見內容並指出，要活用運彩基金，活化基層（鄉鎮/縣市/中央）體育組織與活動，建構穩固的民間體育發展基礎（公務預算外每年30至40億元額），同時要提供優秀運動員終身保障，協助運動員進行生涯、職涯規劃，確保優秀運動員未來發展出路，對於願意投身學校專任運動教練的優秀運動員，由中央編列預算，提供帶職、帶薪教師職缺至各級學校任職。

韓國瑜向來自我標榜「庶民」，因此體育政策中也提及要推動「庶民體育」，推展「台灣愛運動」活動，打造運動島，為了保障民眾運動權，要補助地方政府設置運動休閒中心，或結合既有民間運動設施，建構適合各年齡層的優質友善運動環境，並對65歲以上民眾發放「銀髮健康券」，鼓勵年長民眾適度運動，培養「銀髮運動經濟」。

韓陣營並主張資助在台舉辦重要國際賽事，打造台灣成為華人與亞洲區域賽事重鎮，協助地方政府發展地方特色運動，以運動進行城市行銷，並且設計適當誘因，鼓勵民眾觀賞運動賽事，以及加強運動產業推動力度，均衡發展職業運動與衍生周邊產業，如運動經紀，以及電子競技、運動旅遊等，成立運動產業加速器，鼓勵青年企業以新科技投入發展運動加值產業。

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