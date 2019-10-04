韓國瑜打韓黑產業鏈策略錯誤民調下滑 李佳芬這樣看

2019-10-04 14:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的太太李佳芬，今天到基隆市黨部，參加「韓國瑜總統、宋瑋莉立法委員聯合競選總部」揭牌儀式。被問到有藍營黨務人士認為，韓國瑜強打韓黑產業鏈「太入戲」，讓自己都陷入情緒之中，是不是策略錯誤，李佳芬說，他是按照他自己的路走。

國民黨總統提名人韓國瑜選情下滑，黨內人士分析，韓「強打韓黑產業鏈」等選戰策略錯誤，是民調低迷主因，尤其韓國瑜強打韓黑產業鏈「太入戲」，讓韓自己都陷入情緒之中，失了去年九合一選舉引以為傲的風度、氣勢與自信。

國民黨基隆市黨部今天出現許久未見的盛況，來自各地的韓粉包圍基隆市黨部，基隆市黨部被擠爆，有記者堵訪問李佳芬，「韓國瑜人在高雄拚市政，現在由她代夫出征，分進合擊拉選情是不是？」李佳芬回稱，沒有沒有，全國各地好朋友都在幫忙，她只要能幫上忙會盡力。

記者再問，韓國瑜強打韓黑產業鏈策略錯誤嗎？李佳芬說，他是按照他自己的路走。

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