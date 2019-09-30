橘白惡化致歉！蔡壁如：宋主席老人家會原諒晚輩白目

2019-09-30 13:16

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲創台灣民眾黨未知會親民黨主席宋楚瑜、又挖腳親民黨台北市議員黃珊珊，第一時間宋又不知情，橘白關係惡化。市府顧問蔡壁如今接受廣播節目主持人邱明玉專訪，蔡認為柯和親民黨關係「還不錯啦！」被追問是否自我感覺良好？沒事先知會怎麼會好咧？蔡直呼，「對啦！這要很抱歉，不過我覺得宋主席他老人家應該對市長不錯，應該會原諒我們這種晚輩白目。」

蔡壁如解釋，去年柯文哲選上市長，拜訪宋楚瑜時有講過找黃珊珊；至於近日消息曝光，蔡解釋，「我們只是在想而已、只是在討論，談話中間講的，你看馬上就被傳出去，我們就被迫回應。」蔡透露，有在安排與宋楚瑜見面；邱質疑「宋願意見柯？」蔡回說，「據說是...嘿，有啦！我們秘書有在聯繫。」

邱明玉問及，柯文哲這次會不會斬釘截鐵不選總統？蔡壁如則回說，人生好像也沒有斬釘截鐵事情，並反問邱幹嘛要一直問。邱直呼這是什麼策略？蔡說，沒有策略，應該就是百分之九十九不會選；至於百分之一是什麼？蔡回說，不知道，因為有時候人生很難講。

對於柯文哲若要選總統只能拿親民黨或時代力量的門票，蔡壁如表示，這很困難啦！柯自己創台灣民眾黨，拿別人門票這太怪，走政治還是要回歸正值誠信，如果自己都創黨，就應該好好想清楚自己黨是什麼，不要為了這一戰而戰，為了一定要出來，要拿誰的門票，就好好傳達民眾黨中心理念就好，這是她的想法。

對於是否2024再戰？蔡壁如說，很多人勸說這是好機會，選民有很大期待、講一堆，他們都感受到，還是案按照既定想法目標去做。

不過，邱明玉也提及，民眾黨日前本來要找「女人迷」創辦人張瑋軒擔任民眾黨不分區立委，外界形容柯團隊在操作放出洩露名單測試社會評價？蔡壁如則解釋，因為2000年internet發達以後，「你就發現開始很多事情都會在所謂社群，被大家討論，可能是社會大眾窺視的樂趣。」

邱明玉追問蔡壁如不否認有這樣操作？蔡回應，「自然就形成這樣氛圍，應該不是只有我們吧！整個社會不只有我們吧！各行各業都一樣。」

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