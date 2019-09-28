不想靠柯 親民黨：橘子白了就發霉

2019-09-28

找黃珊珊接副市長 引發柯宋心結 「合作要建立在互信上」

〔記者陳昀、陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲徵詢親民黨台北市議員黃珊珊擔任副市長，卻因事前沒有通知親民黨主席宋楚瑜與黨中央，引爆柯宋心結的聯想。對於「白橘合作」空間，親民黨秘書長李鴻鈞昨天受訪表示，合作要建立在互信、誠信基礎上，親民黨是有主體性的政黨，不會因為柯文哲人氣高就依附他，這是基本格調。李並笑稱「橘子白了就發霉了」。

要換掉鄧家基 好歹也知會一下

至於外界解讀柯文哲找黃珊珊當副市長是釋出善意爭取總統門票，李鴻鈞回應，這叫善意喔？黃珊珊要接台北市副市長，包括宋主席、親民黨中央及他本人都沒接收到任何訊息，柯、黃都沒有知會，大家都是看到新聞才知道，對此親民黨予以尊重、祝福，也不會反對，可是基於彼此尊重，要換掉親民黨的鄧家基，好歹也知會一下吧。

李鴻鈞表示，鄧家基這五年多來非常努力，值得肯定，不清楚他被換掉的原因，對於黃珊珊接任副市長的過程，親民黨完全不清楚，也沒有任何的關係。

宋不悅？ 柯：解釋解釋就好

對於此人事案是否影響與親民黨的關係，柯文哲昨受訪時則表示，他用人不看對方是哪個黨的，市府一級首長從新黨到民進黨都可以，重點是對那個位置、工作適合與否。

至於宋楚瑜對於沒被告知而不悅的傳聞，柯說，這個東西解釋解釋就好，宋對他還不錯；黃珊珊受訪時則表示，「連我媽媽都是昨天看報紙、電視才知道」，可能宋有些誤會，她會找時間去說明。

至於此事是否會影響到柯宋合作的默契？黃珊珊認為，因為立委選舉，兩黨當然有競爭關係，可是柯、宋的高度已經不會在乎瑣碎的小事，尤其宋想的是國家未來往哪邊走，不會是枝微末節的事情。

不過，李鴻鈞昨受訪時，對於「白橘」後續合作空間表示，這要建立在互信、誠信基礎上，雖然柯文哲現在人氣很高，但親民黨是有主體性的政黨，不會依附別人壯大自己，這是基本格調，還笑說「我們這橘子白了就變成發霉，我們常常被拿出來玩一玩，一下紅、一下白、一下綠，但橘子還是橘子」。他強調，親民黨很快會做出最後決定，會朝民意所趨的方向。

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