拒王、柯拱宋楚瑜再戰？ 親民黨：2020絕不缺席

2019-09-28 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量近日確定不提名2020總統參選人，目前僅剩親民黨有政黨資格能夠推出人選，前立法院長王金平與台北市長柯文哲對於參選與否，都未明確表態，最後是否會由親民黨主席宋楚瑜親自出馬，親民黨今（28）日表示，「無論如何，2020年總統競選親民黨絕不缺席」。

綜合媒體報導，親民黨預計於雙十國慶之後，召開國策會議決定2020年總統提名人選，橘營人士指出，之前沒有意願參選總統的宋楚瑜，現在已經開始重新考慮與意見徵詢，然而宋楚瑜也說過「成功不必在宋」，因此也不排除會以徵召的方式找到其他優秀人選，「無論如何，2020年總統競選親民黨絕不缺席」。

外傳前立法院長王金平可能批橘袍上陣角逐2020，橘營人士說，提名的合適人選，必須要有能夠取得157萬票（宋楚瑜上屆得票數）的實力，若由王金平出馬，「可能會引起支持者反彈，對親民黨不是最好的結果」。

此外，對於親民黨能否接受提名台北市長柯文哲，組織部主任張碩文則指出，要討論總統大選的門票，就應該尊重這張門票，不能像柯文哲一樣，用輕忽的態度面對，說要去借這張門票，「這又不是像是去買菜一樣」。

最後，橘營認為明年的選戰環境，對第三勢力來說不會比2016年還糟，張碩文強調，「親民黨在2020總統大選不會缺席，如果是宋楚瑜親征，那絕對是最優秀的參選人，但如果要與其他人合作，會希望至少能夠維持上一屆的得票率，也希望與合作的對象加起來，能夠大於親民黨自己，提供中間選民第三個選擇的正面能量」。

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