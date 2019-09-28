民進黨全代會宣言：蔡英文是台灣最需要的國家領導人

2019-09-28 18:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨今天在全代會通過大會宣言強調，2020台灣要贏，蔡英文總統是現階段與下階段，台灣最需要的國家領導人」，民進黨2020目標是「總統要勝選，立委一定要過半」。

民進黨全代會今天的議程分別通過「社會共贏世代同行決議文」及「2020台灣要贏」大會宣言，現場並開放黨代表向黨中央提供建言，新北市黨部黨代表王森三發言呼籲，「趕快把賴清德找回來，這對2300萬人是最重要的事」。

民進黨強調，面對即將到來的2020大選，為了守護台灣的民主自由，民進黨必須要贏，只有蔡英文總統連任成功，立法院席次過半，才能讓我們的民主政治穩步前進，台灣的生活方式得以確保。

民進黨指出，今天全代會通過的「社會同行 世代共贏」決議文，將是2020大選的戰略方針，全黨一致達成「社會同行以強化台灣，強化台灣以連結世界」的共同目標。

民進黨提及，蔡英文總統3年執政有成，國人已能普遍感受到。同時也要傳承不同世代的民主實踐經驗，厚植青年參與政治的實力，開創世代共贏的局勢，一步一步推進台灣成為亞洲民主國家的堡壘，貢獻於國際社會。

民進黨表示，不僅要團結強台抗中的最大力量，更要凝聚台灣的共同意志，因為2020的選舉結果，關係著台灣主權與生活方式的穩定發展，民進黨會在選戰成功之後，持續維護台灣的民主自由，捍衛進步價值與改革成果，以及普遍照顧社會經濟的脆弱群體，這是民進黨2020最重要的任務。

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