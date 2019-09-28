「參選影片」曝光！ 郭台銘：獨善其身我的良心怎過得去？

2019-09-28 18:42

［記者陳昀／台北報導］已宣布不角逐2020總統的鴻海創辦人郭台銘下午在台北三創生活園區舉辦首場「感恩見面會」，永齡基金會執行長劉宥彤在活動尾聲爆料說，其實郭台銘一開始做的影片，是決定要登記連署，若外界誤會郭台銘先前的參選決心，他會很難過，並首度曝光這支連署影片，郭台銘在影片中表明要連署參選總統，「獨善其身我的良心怎麼過得去？」

駁蔡壁如 郭9/11仍製作參與連署影片

劉宥彤再度提及台北市長柯文哲親信蔡壁如先前稱「9月9日接獲郭台銘不選消息」的報導，並澄清說，郭台銘是團隊中參選意志最堅強的人，其實9月11日所做的影片是一支參與連署的影片，因為當時已經決定要登記連署，其實全部腳本、內容都是朝連署方式進行，因此蔡壁如的感受，都只是個人的感受，如果外界誤會郭台銘那段時間的參選決心，郭會很難過。

郭台銘在影片中表示，經過這些日子的思考，他沒有辦法放棄挺身改變台灣、讓中華民國更富強的初衷，因為他知道自己有能力讓年輕人敢生孩子，讓台灣走出經濟困頓，讓文官不需為政黨效力，能專心做事，他也能讓兩岸不戰爭、和平共好，如果他選擇冷漠不理、獨善其身，日子應該會舒適平順，但上天多年來在企業界、在兩岸、在國際舞台上磨練他，給他豐沛經驗跟人脈，為的就是讓他在這個關鍵時刻帶領、幫助台灣，在世界經貿版圖中站穩腳步、重返榮耀，他怎能獨善其身而不兼善天下，「我的良心怎麼過得去？」

郭台銘在影片中表示，他選了一條辛苦的路，即使沒有政黨奧援，憑著對中華民國的熱情，仍願為2300萬人拚搏一戰，渴望成為台灣人民親自提名的總統候選人，邀請大家連署郭台銘，他將是第一位超越黨派的全民總統，能做到政黨提名總統做不到的事，他絕對不會貪污，用人不問顏色、只問才德，改革不問派系利益，只有中華民國利益。

影片尾聲他說，只有獨立參選的郭台銘能帶領中華民國走向一條全新的康莊大道，讓台灣重回世界戰略地位，明年總統選舉事關重大，是歷史決戰點，號召有志之士徵召郭台銘、連署救台灣！

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