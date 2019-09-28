郭台銘拒絕再「勾勾纏」 吳敦義：相信仍將「殊途同歸」

2019-09-28 11:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨日已經批准台北市黨部建議，讓不希望再與國民黨「勾勾纏」的前鴻海董事長郭台銘完成退黨程序，他今天上午受訪時表示，郭台銘有說自己永遠是「中華民國派」，「這就是有共同的主張」，雖然郭現在已非黨員，但相信仍會「殊途同歸」，因為郭與國民黨一樣都希望兩岸和平穩定發展，中華民國國泰民安，台灣風調雨順，全民能過更好的日子。

吳敦義指出，由於台北市黨部日前建議慰留郭台銘，國民黨副秘書長杜建德也簽註希望尊重台北市黨部的意見，他做為國民黨中常會的主持人，不能獨排眾議，直接說讓郭台銘離開，這是不可能的事，所以二十五日中常會備查希望慰留郭台銘，但經過這一、兩天他接受到非常重要的訊息，就是郭台銘很盼望離開國民黨，「我們沒辦法，一定要尊重。」

吳敦義表示，郭台銘是中華民國難能可貴的企業家，他的集團企業對公益做出許多貢獻，國民黨很珍惜這位黨員，也多次慰留，但他昨天已經尊重台北市黨部的建議，正式同意依照郭台銘的意願讓他離開。

對於媒體詢問，未來郭台銘可能推出立委參選，並幫助「台灣民眾黨」，吳敦義說，「這些我不能講，我不了解」，他不可能詢問郭離開國民黨後準備要怎麼做，「相信他離開後，可以減少選擇上的困難，但如果真正支持所有熱愛中華民國、維持兩岸和平穩定發展、造福同胞的任何一位立委參選人，我們也不能反對」，「但是中國國民黨的立委也還需要他的關心」。

至於是否擔心未來藍軍立委參選人碰上「郭家軍」會尷尬？吳敦義說，「選舉會有什麼尷尬啊！我也不知道那一家的軍要競選立委」，有時候朋友同台競爭，大家只要君子風度，守法、節約，有心為國家與民眾服務，就是兄弟之間一起競爭，只要公平就好，沒有問題。

媒體追問，難道郭台銘幫「台灣民眾黨」站台，不算是「敵人」？吳敦義則說，郭已經不是黨員，如果願意選擇人品好，也是友善的政黨，「那你有什資格去限制他，不能為去為別黨站台？總之他不會跟反對黨去站台，違背自己的政治信仰，或為一個品德不良的人站台，這是最基本的立場，我們不可能約束一個不是黨員的人幫別人站台。」

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