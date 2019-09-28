又轉彎 國民黨註銷郭黨籍

2019-09-28

〔記者施曉光、陳柔蓁／台北報導〕國民黨處理鴻海創辦人郭台銘申請退黨案又轉彎了！國民黨台北市黨部昨重新上公文簽核黨員退黨行政程序，未再建請慰留郭，國民黨主席吳敦義已於昨天傍晚批准，將送下週三中常會備案。

感謝郭曾伸援手

國民黨並強調，對於郭台銘曾在國民黨最艱困時刻伸出援手，表達深切感念之意。

國民黨發言人歐陽龍廿五日中常會後轉述，將慰留已經辦理退黨的郭台銘，引發郭台銘反彈，要求國民黨不要再勾勾纏；郭辦也說郭董「無黨一身輕」，不會接受慰留。因為批評韓國瑜過去喝酒、抱女人被國民黨開除黨籍的前中評委陳宏昌，則怒批國民黨雙重標準、沒有是非，更指責國民黨「為了錢而巴結郭台銘，有夠噁心、不要臉」。

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨也強調，請國民黨不要再糾纏，用一首歌形容，就是「分手快樂」。「郭台銘若與親民黨合作、或是不分藍綠為候選人站台，有傳言國民黨可能還會用黨紀箝制，郭台銘對此不以為然，希望好聚好散，也不要再有慰留的動作了。」

由於迭受批評，黨內對於慰留郭董也有不同意見，國民黨組發會昨天傍晚收到台北市黨部二度送來的郭台銘退黨申請公文，有別於第一次送來的公文敘明「建請慰留」，這次則是「照章辦事」，純走黨員退黨的公文流程。昨晚十點多，國民黨文傳會發新聞稿，指吳敦義已於傍晚時分批准。

對於歐陽龍在週三中常會後轉述說將慰留郭台銘，多位中常委昨向中央黨部質疑，當天沒有相關提案，只有中常委蕭景田提起此事，黨主席吳敦義未明確裁示，何來決議慰留郭台銘？

黨內人士稱，其實自郭台銘聲明退黨的那一刻起，依法就不再是黨員，只剩下黨部註銷黨籍的行政作業程序，也不會因程序沒完成，實質影響郭台銘聲明退黨的法律效力，因此郭台銘與國民黨早就已經沒有任何權利義務關係，更何況廿五日中常會沒有做成慰留的決議。

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