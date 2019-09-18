「借橘牌」參選？ 柯約訪宋碰釘子

2019-09-18

親民黨：不會出賣所謂「門票」

〔記者郭安家、林良昇／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘不參加二○二○總統獨立參選人連署，親民黨手握明年總統大選推薦「門票」，外界關注親民黨主席宋楚瑜會不會「借牌」給台北市長柯文哲參選總統？親民黨台北市議員林國成昨表示，宋與柯「有心理障礙」，柯昨天本來想約宋見面也沒約成。親民黨組織部主任張碩文則說，親民黨不會出賣所謂的「門票」，但對合作持開放態度。

林國成：宋柯有心理障礙

林國成昨指出，其實柯半個月前就要約宋在昨天見面，希望能澄清過去誤解、讓親民黨不要覺得有敵意，但宋沒有回應，可能宋也排不出時間，昨天兩人沒見到面。

談到橘白陣營「心理障礙」，林國成說，一定會有，外界怪罪柯沒照會宋，但柯當時進行民眾黨網路登記作業，沒想到消息曝光，柯只好將錯就錯，讓民眾黨浮上檯面。

林國成表示，現實環境會讓人不得不低頭，畢竟除了兩大黨以及時代力量，目前有總統參選人推薦門票的只有親民黨，柯文哲不提交連署獨立參選，就一定要跟親民黨協調借牌參選，否則韓國瑜將變得更有勝算，因前副總統呂秀蓮代表的前總統陳水扁、獨派以及長老教會，最少也有五十萬票實力，分裂綠營選票，韓會漁翁得利。

林國成認為，郭說不參選，還沒把話說死，究竟最後是藍綠兩軍對壘，還是親民黨借牌給郭台銘、柯文哲或王金平？還要觀察。

張碩文表示，親民黨持開放的態度，很樂意與所有志同道合的朋友合作，用中道的力量捍衛台灣。

他指出，親民黨主席宋楚瑜一直沒有積極的參選態度，親民黨必須要做好獨立參選或與其他盟友合作的準備。對於王金平傳出與親民黨合作、甚至披上橘袍參選，張碩文說，他個人並不清楚，但親民黨不急，可以到十一月中再決定。

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