柯文哲高雄簽書會 女柯粉清晨6時排隊拔頭籌

2019-09-29 15:40

〔記者方志賢／高雄報導〕台北市長柯文哲今下午到高雄夢時代的政大書城舉辦簽書會，展現高人氣，現場吸引大批粉絲到場支持，主辦單位發放300張號碼牌，一名女柯粉清晨6時就來排隊索取，拔得頭籌，另有柯粉一次購買32本新書。

柯文哲今下午由市政顧問蔡壁如及台灣民眾黨三民區立委參選人李佳玲等人陪同出席簽書會。柯文哲表示，他是急重症外科醫師，每天都在處理很多生離死別，有很多想法、心得，一直想寫下來，直到連任後才完成、出書。

柯文哲說，為什麼會有宗教？就是人類對死亡這議題一直很迷惑，以前李登輝總統曾跟他說「未知死，焉知生」，如果了解人最後一定會死掉，那對人生的看法會不一樣，人生只是一個過程，從過程當中尋找生命的意義，所以這本書書名叫「生死之間」。

柯文哲表示，當你對死亡有一個看法的時候，再轉過頭來看自己的人生，看法會不一樣，如果有這個想法，對人世間的成敗，就不會那麼放在心上，因為只是生命當中的一部分，「成功不再是成功，失敗也不再是失敗，它只是生命當中的一部分。」

柯文哲強調，有這樣看法，會比較勇敢，「其實我很多想法就寫在裡面，希望大家看後，就算沒有實際待過台大外科加護病房，也可以透過這本書，對生死之間有一個新的看法。」

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