吳崑玉：「黨務人士」把親民黨格尊嚴都玩掉了

2019-09-29 13:58

〔記者林良昇／台北報導〕外界關注親民黨2020總統大選門票誰屬問題，更有橘營黨務人士放話說，親民黨已被台北市長柯文哲下毒這麼久，不排毒身體強壯不起來。曾為親民黨主席宋楚瑜資深幕僚的前親民黨文宣部副主任吳崑玉今在臉書上發文痛斥，這名不停內外樹敵又沒卵葩具名，放話還超沒技巧的「黨務人士」，就快把親民黨給玩完了，連最後一點點黨格尊嚴都玩掉了。

吳崑玉在臉書上發文表示，最近他被詢問「賣門票」的電話吵到睡不了覺，「就起床寫點貼文吧！」吳指出，幾週前鴻海創辦人郭台銘退選前後不久，遇到一位親民黨的義工，這名義工跟他說：「還好你離開得早，現在我也不管了！」、「大家努力這麼久，居然給他們去賣門票，丟臉死了！難看死了！」

吳崑玉表示，政黨是一群人的集合，尤其沒錢的小黨，能夠聚集人氣的核心就是「認同」，認同理念，認同作為，認同某個人或一群人。政黨內的人際關係，跟社會上交朋友其實差別不大。因為好相處，喜歡你，就會靠近。老是被修理或當成工具人，就會疏遠。有事大家先商量一下，一起去完成一件任務，回頭酒酣耳熱來吃慶功宴，情感就在此累積。動不動就用命令口氣叫人無條件挺你的奇怪決定，人們就會疏遠。當你才德不足以成事，不懂又愛當老大，就會引發反彈。

對於當日前媒體出現「黨務人士」說要「排毒」，吳崑玉坦言，「我是很驚訝的」，吳提及，他跟前文宣部主任黃珊珊離職後，親民黨現在是「三位一體」，黨團主任、組織部主任、文宣發言人都是同一個人，還有幾位「黨務人士」會對媒體講話？

吳崑玉強調，黃珊珊、台北市議員林國成、高雄市議員吳益政，都是蹲在親民黨10幾20年的老幹，親民黨最慘的時候都沒有離開，「他們現在的心境，黨高層有一個個去好好談過問過嗎？」而一個2016年才進來的政二代，一篇新聞就把這些老幹全都點名得罪光了，這是「排毒」？還是「排斥」？

吳崑玉說：「人情留一線，日後好相見」，台北市長柯文哲、前立法院長王金平好歹曾是朋友，門票還沒賣出去，就把裡裡外外老朋友都損光了。「實在看不懂，這是那門子的政治謀略？」

吳崑玉也強調，親民黨這張「門票」，是多少幹部，多少支持者，多少年的血汗累積起來的，郭台銘還沒退選前，到處放消息要賣門票的，不就是這些「黨務人士」？把最佳男主角做成了賣票黃牛，連鐵桿支持者都傷心掩面，掉頭離開，「你們還對得起誰？」

吳崑玉痛批，這位不停內外樹敵又沒卵葩具名，放話還超沒技巧的「黨務人士」，就快把親民黨給玩完了，連最後一點點黨格尊嚴都玩掉了。人必自侮而後人侮之，黨高層若還繼續重用這種貨色，大家都可以去「洗洗睡了」。

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