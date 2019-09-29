林宅血案解密露曙光 傳國安局依最大開放、最小限制檢討

2019-09-29 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕行政院促轉會日前表示將重啟調查陳文成命案、林宅血案，但國安局以「永久機密」為由不願提供政治檔案，在總統府和國安會協調下，國安局已經同意促轉會至國安局翻閱機密檔案。今日有媒體報導，國安局第三處檔案管理單位已提供部份檔案給促轉會。國安局也表示，對促轉會調閱檔案一向秉持「最大開放、最小限制」精神，將依《政治檔案條例》及上級機關指導檢討降、解密。

據聯合報報導，國安局第三處以《國家情報工作法》中相關規定，指若檔案內有涉及當年軍警情治系統、且至今仍有影響力，則會堅持維持「永久機密」。

報導指出，雖國安局曾表示，存管國家機密永久保密的政治檔案，因涉及情報來源或管道，受制現行法規無法解密，但經上級機關召開國家安全會議後，國安局將依指示與《政治檔案條例》重新審視檔案內容，進行適當處理。據《國家機密保護法》與《國家情報工作法》，均訂有「依法保密及解除機密」條款，內有定期審認與降、解密的機制，法規權責由總統與國家安全會議掌管。

據了解，今年7月，促轉會透過總統府高層協調下，進入國安局查閱被列為「永久機密」的林宅血案、陳文成命案等相關檔案，未來將全數解密。

「政治檔案條例」明定，保密逾30年仍列機密等級的政治檔案，除非原移轉機關敘明，有保密義務的法規外，視為解除機密，並簡化解密程序。據悉，檔案管理局在該條例上路後，也會發函給各政府機關，要求6個月內完成政治檔案清查。

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