促轉會陳文成命案、林宅血案調查報告 明年出爐

2019-08-11

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院促轉會重啟調查陳文成命案、林宅血案，本月將訪談學者專家等證人，目前已由促轉會委員尤伯祥召集這兩案同步進行調查，預定明年提出陳文成命案與林宅血案的調查報告，給家屬及國人一個交代。

本月將訪談學者專家等證人

依據「促進轉型正義條例」的規定，促轉會就還原歷史真相等推動轉型正義等事項，在兩年內提出調查報告。由於促轉會明年五月卅一日成立屆滿兩年，促轉會將在明年五月底前提出陳文成命案與林宅血案的完整調查報告。

已查閱國安局機密檔案

促轉會先前向國安局調閱戒嚴時期的政治檔案受阻，國安局以「永久機密」為由不願提供，不過，在總統府指示研議國安局機密檔案後，促轉會近期獲准進入國安局查閱林宅血案、陳文成命案等檔案。

促轉會發言人葉虹靈表示，促轉會將展開調查訪談工作，訪談當年調查陳文成命案、林宅血案的學者專家等證人；據了解，當年曾進行調查的法醫及相關學者專家，都將是促轉會規劃訪談的對象。

葉虹靈說，目前已經交由促轉會委員尤伯祥召集這兩案進行調查，且這兩案是同步進行調查。

台大數學系校友陳文成當年在美國拿到博士學位，積極資助民主運動，一九八一年他返台探親時，七月二日遭警備總部約談，七月三日被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。陳文成的離奇死亡，外界多認為是政治謀殺。

葉虹靈說，促轉會將從高檢署等過去相關的調查報告，找出陳文成命案的疑點進行調查，重要的是，要去調查了解當年的情治單位等監控網絡，促轉會將於明年提出陳文成命案與林宅血案的調查報告。

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