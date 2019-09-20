銅鑼灣書店在台首場論壇 林榮基籲「文化轉型正義」

2019-09-20 20:54

〔記者楊媛婷／台北報導〕日前在平台發起重啟銅鑼灣書店募資活動的林榮基，今晚出席「台北論壇：來自香港前線戰壕的吶喊」，論壇即由銅鑼灣書店主辦，可說是重啟銅鑼灣書店在台的首場實體活動，林榮基談到台灣有人高喊「兩岸一家親」，除了國族認同的問題之外，一部分則是來自文化認同的混亂。

林榮基說，台灣具有多元文化，原漢共存、宗教兼容並蓄等，但台灣卻有一個看不見的危機，那危機源自於文化認同問題，他說，台灣雖然也因過去日本時期受到日本文化影響，但中國文化在台灣仍位居主力，也因為中國文化的主流，文化影響身分與國族認同，讓許多台灣人對身分認同產生混淆，「中國對台灣的威脅是明顯可見的，現在台灣正在落實轉型正義，回復過去威權體制下的受難者名譽，但更重要的轉型正義應該要落實在文化方面。」

林榮基強調，如果沒有就文化認同部分釐清，即使台灣從90年代迄今已有多年的民主基礎，但文化認同將會增加民主基礎的不穩定因素，他進一步強調，未來銅鑼灣書店將在台灣重啟，他將邀請許多專家與文化研究者一起探討台灣文化認同問題，「這問題要好好搞清楚，才能去除台灣（民主）的不穩定因素。」

活動也邀請立法委員林靜儀、香港抗爭者義務律師黃國桐、評論人林保華、政治評論人桑普等、北市議員苗博雅與會。

活動還開始之前，場外被十數名愛國同心會成員包圍，以「日本人的狗」、「雜種」、「畜牲」、「台獨是失敗的」等字眼不停辱罵想參與活動的民眾。

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