香港「銅鑼灣書店」復活！林榮基：搬到台灣 首選西門町

2019-09-05 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港銅鑼灣書店遭中國迫害，店長林榮基流亡台灣，他5日發起募資活動，要在台灣讓銅鑼灣書店死灰復燃，林表示，「我可以選擇飄飄蕩蕩度過餘生，但我仍想把書店重開」，原因是「一個正常社會，人人都能從該處（或圖書館），通過閱讀，得到他想要的學問」。

林榮基在「銅鑼灣書店－台灣重啟」臉書粉絲專頁發文指出，在銅鑼灣書店事件後，「我可以選擇飄飄蕩蕩度過餘生，但我仍想把書店重開，我自年輕就進圖書業，看書是我的最愛，販書是我所能做的事，我相信書中的知識能帶我們探討現實的狀況，只有讀書，能讀懂『為什麼會發生這些事』。」

他提到，「你說重開『銅鑼灣書店』，是否僅僅為了反抗大陸（中國）政權，反抗它用種種手段指使政商合作、黑警勾結，意圖將香港赤化，逼迫我們就範？也許吧。」但林強調，作為公共場作，一個正常社會，「人人都能從該處（或圖書館），通過閱讀，得到他想要的學問——假使經營者愛閱讀，那就更好。那麼書店將不再是買賣之處，而是作家、經營者與讀者交流思想的平台。我期望重開的，正是這種。」

林榮基說，他的首選是在台北市西門町重新開業，他到台灣之後到處看過，西門町比較像香港，而且除了台灣人，亞洲遊客也多。

林榮基透過「flyingv」集資平台 籌募書店重開的經費，盼能在2019年11月5日前募得280萬元，費用包括60%進書經費、25%裝修費、10%租金、5%其他雜支應用，截至晚間11點25分已有449人共計贊助77萬餘元費用，數字還在上升當中。

「銅鑼灣書店－台灣重啟」臉書粉絲專頁全文

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