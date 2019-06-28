堅持反送中！林榮基：2020投票想清楚 台灣才能繼續民主

2019-06-28 21:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕香港銅鑼灣書店創辦人林榮基今晚7點首次現身雲林，分享他的「被失蹤」的過程，同時也「反送中」，他和大家探討香港這20年來究竟是怎麼回事？甚至從過去被戲稱為經濟動物，今日卻成為國際公民運動的要角。

在中國曾「被失蹤」8個月的林榮基，如今逃亡到台灣，63歲的他戲稱來台灣「找老婆」，雖然第一次到虎尾的「雲林記憶Cool」，大聲疾呼台灣民眾2020年總統大選投票時要想清楚投給誰，台灣才能繼續民主。

林榮基說，他因為把中國列為禁書的書寄到中國，事後被依違法經營書店罪名拘禁在中國寧波及深圳韶關8個多月，如今也被發布通緝令，所以他在4月25日逃亡到台灣。

林榮基強調，中國的憲法明定人民有出版自由，他卻因此被關、被通緝，提醒台灣人因為經濟長期倚靠中國太深，反而讓中國利用經濟收買紅色媒體企圖影響台灣，值得所有台灣人提高警覺。

林榮基指出，香港若完成《逃犯條例》修訂，未來在「中國任何其他地區」犯罪嫌疑人都可以引渡到中國受審，也就是中國政府能任意引渡在中國任何其他部分的犯罪嫌疑人到中國受審，若這個條例通過，你不用過去中國，只要經過香港，就會出問題，雖然乍看是香港修法，其實幕後主使者就是中國！

林榮基強調，修訂逃犯條例就像在香港人頭上架一把刀，中國一定不會將條例收回，目前因為引發極大的香港社會抗爭暫時擱置而已，台灣人要有所體認。

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