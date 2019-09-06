談台灣的隱憂 林榮基：要思考為何有人喊兩岸一家親

2019-09-06 21:47

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市公民團體「桃山人文館快樂公民學苑」，今晚舉辦「過去、現在、未來，台灣的隱憂」，邀請香港銅鑼灣書店老闆林榮基，與台灣青年民主協會理事長林彥廷、副理事長何蔚慈等人與談，林榮基提到，無論香港、台灣，面對的中國問題關鍵在於，中國沒有民主化，而台灣雖已經民主化，但要思考為什麼（台北市長柯文哲）喊兩岸一家親，還有人喊一中同表，他並提到，面對中國不能以台灣、香港角度去想，要從中國的角度去想，銅鑼灣書店將在台灣重啟，就是要推廣閱讀，讓年輕人了解後才能知道未來如何面對。

林彥廷說，此次香港反對逃犯條例修訂草案引發的運動，打破以往的年金改革、婚姻平權只受到同溫層支持，然而部分族群仍不相信香港「反送中」，會發生在台灣，世代間對於國家認同有落差，且年輕人除升學用到的指定課本，對涉獵公共議題的閱讀每況愈下。

林榮基說，人民要培養思辨能力，這樣可分辨真假、不怕假消息、假新聞，台灣比香港有更深厚的歷史、文化背景，不能因為年輕人不閱讀，就不開書店，因此銅鑼灣書店台灣重啟，希望落腳在跟香港旺角很雷同、很多觀光客的西門町。

桃山人文館快樂公民學苑創辦人林瑞霞說，台灣未來就是要固守現在已有的自由、民主、人權價值，人民是理性、有自主性的，希望透過座談會各界提出多元觀點，加深公民的民主素養。

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