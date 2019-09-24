西班牙轉型正義 最高法院裁准挖佛朗哥墳遷出「烈士谷」

2019-09-24 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙最高法院今（24）日支持政府轉型正義之舉，允許當局挖掘獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的遺骸，改葬到馬德里北部一處公墓。

綜合外媒報導，佛朗哥目前在葬在紀念1936至1939年內戰的「烈士谷（ Valley of the Fallen）」陵墓，其是在佛朗哥鐵腕統治期間興建，葬有約3.4萬名內戰烈士。不少極右翼分子視其為聖地、法西斯主義勝利的紀念地。

西班牙工人社會黨級總理桑切斯（Pedro Sanchez）去年上台後，將遷出佛朗哥遺骨列為執政優先要務之一。但佛朗哥的後代對此提出上訴，希望佛朗哥留在烈士谷，若必須遷葬，就改葬到阿穆德納聖母主教座堂（La Almudena cathedral）的家庭墓園。

西班牙最高法院的法官今日駁回佛朗哥後代的上訴，允許當局挖掘佛朗哥的遺骸，改葬到爭議較小的地點，即馬德里地區北部的El Pardo-Mingorrubio公墓，佛朗哥的妻子以及許多政治人物都葬在此處。

西班牙媒體表示，根據最高法院的裁決，政府最可以在11月10日大選前挖掘佛朗哥的遺骸。

許多受難者的後代支持此舉，納瓦羅（Silvia Navarro）表示，「被佛朗哥軍隊殺害的人與佛朗哥葬在一起，這很荒謬，如同在讚揚他，好像他是西班牙救世主一樣」。

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