「別信國民黨的嘴」談轉型正義遭嗆 許毓仁專頁鬧笑話

2019-09-24 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨籍立法委員許毓仁昨（23）日晚間在個人專頁分享電影《返校》的觀影心得，引起大量網友不滿留言嗆聲。台中市第五選區無黨籍立委參選人楊宗澧今（24）日在臉書點名斥責許毓仁，卻引來有臉書「官方認證」的「許毓仁」留言反擊，還自稱是認識多年共同奮戰的好友，一陣交鋒後才發現居然是許毓仁專頁小編忘了「切換帳號」，貽笑大方。

許毓仁昨（23日）夜在個人臉書專頁分享電影《返校》觀賞心得，發表「願意真誠面對以往的歷史錯誤」等言論，引起大量網友不滿留言批評言行不一。

對此，2020台中市第五選區無黨籍立委參選人楊宗澧也在個人臉書分享這個資訊，並點名砲轟許毓仁道：「寧願相信有鬼也不要相信國民黨的嘴。對！我就是在說你，許毓仁。」

不料，卻引來有臉書官方認證的「許毓仁」帳號來留言回擊，稱：「講這話的宗澧，還是當年那位高舉停止民主內戰，試著走出第三社會的，充滿理想的，第三社會黨的宗澧嗎？」自稱認識多年，嗆楊宗澧為選舉「殺紅了眼」。

對此，楊宗澧表示根本不認識「許毓仁」，一場鬧劇後，才發現這位自稱過去曾與楊宗澧「以第三社會黨名義」參選的人，是許毓仁的專頁小編，純粹忘記「切帳號」，在他人臉書頁面貽笑大方。同為2020台中市立委參選人的台灣基進陳柏惟，也在該串留言諷刺表示：「Smile Cry （笑哭）」。

相關原文請見：

（許毓仁專頁管理員在留言處反擊楊宗澧鬧笑話）

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