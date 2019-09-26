通靈少女劉柏君獲十大傑青！與蔡英文閉門會談大公開

2019-09-26 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文23日接見十大傑出青年當選人，其中台灣首位國際級棒球女裁判、影集「通靈少女」的原型人物劉柏君，也在臉書分享被小英總統接見的心得。

劉柏君說，在公開表揚十傑以後，大批媒體也離開了，蔡英文便說：「媒體離開了，關起門來，我們可以輕鬆點聊了」。蔡英文接著請十傑們對政府給予建言，於是從榮獲科技部3大獎項的學者曹譽鍾教授開始，大家就各自領域發言，總統也一一對建議提問和指示相關部門研擬對策。

劉柏君和蔡英文建言，「女性要成為領導人，不只要好、更要傑出，總統應該非常感同身受，請幫助更多女性發展」。劉柏君也向總統建言，希望政府能夠在性別公義的政策中納入體育，並介紹了台灣女子棒球運動推廣協會，希望能透過運動讓女性更健康更有自信，否則只是社會救助，永遠都補救不完的。

蔡英文也在當下請教育部協助，部長也再進一步瞭解，並跟劉柏君說，「下午你去見行政院長，我拿聯絡窗口給妳」，劉柏君也順利拿到聯絡資訊。

值得一提的是，能有機會和蔡英文總統聊聊，劉柏君忍不住和蔡英文說，「我媽從我唸高中開始，就把您在報紙上的照片剪下來貼在書櫃上，希望從今天以後，她能停止這樣的行為。」，蔡英文也笑著表示，「很抱歉造成你的困擾。」，劉柏君也回，「也不是困擾啦，您也是我的楷模，努力到現在，我想我沒愧對我的父母，也對得起您和這片土地」。

劉柏君感性地說，「政治，總是紛紛擾擾，誰都可以批評。批評別人是最快獲得成就感的方式」，我很佩服小英總統，以及許多願意為國服務的人，因為他們不管做什麼都會被罵，但還是努力去做。她說，自己很幸運獲得了許多肯定和光榮，也期勉自己要為這片土地服務，因為這些抬頭是榮譽也是責任，願我的努力能讓這個國家更好。

另外，劉柏君提到有朋友要她，「致詞和訪問不要提台灣啦」，她則回，「我怕我會一輩子看不起我自己」。

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