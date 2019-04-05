通靈少女不滿被冠「中國」 聯合國推文改成「中華台北」

劉柏君上月被《富比士》評為2018年國際體壇最具影響力女性，並獲頒國際奧會女性與體育獎。（翻攝自U.S. Department of State Global Sports Mentoring Program）

2019-04-05 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕《通靈少女》原型人物劉柏君昨日被聯合國婦女權能署以推特介紹給世界大眾，不過在介紹劉柏君的國籍時，卻在台灣旁邊加註了「中國的一省」；劉柏君得知此事後，立刻請網友幫忙在聯合國婦女權能署的推文底下留言要求正名，獲得大量網友響應。對此，聯合國婦女權能署已在稍早將原本的「中國的一省」，改成中華台北（Chinese Taipei）。

劉柏君（別名索非亞）上月被《富比士》評為2018年國際體壇最具影響力女性，並獲頒國際奧會女性與體育獎。聯合國婦女權能署（UN Women）昨日在推特上，以「台灣第1位女棒球主審，曾因為在體壇女權的努力，獲得國際奧會（IOC）的國際婦女與運動獎座」介紹劉柏君，但在講述劉柏君的國籍時，特別附註台灣為「中國的一省」，矮化我國。

對此，我外交部也在推特上發文表示「非常棒的成就，我們誠摯地恭喜她。但是為什麼要錯誤地說她來自中國的一省而毀了這一切？她來自台灣！懂？」而劉柏君得知此事後，立刻在臉書發文，懇請網友幫忙在聯合國婦女權能署的推文底下留言，告訴聯合國婦女權能署「台灣不是中國的一省，Taiwan is NOT a province of China」，獲得許多網友響應，湧入聯合國婦女權能署的推特「UNWomen」替劉柏君發聲。

大量的網友湧入也令UNWomen的小編傻住，忙搬出聯合國大會2758號解釋文，來站穩自己的立場，不過卻引起更多網友爭論，駐紐約辦事處也再度留言，表示相關的聯合國決議並沒有提到台灣是中國的一部份，更沒有提到中國有權利在聯合國等組織代表台灣人民。

最後，UNWomen修改了文章，移除「中國的一省（Province of China）」，並稱劉柏君「來自中華台北（ChineseTaipei）」，並刪除了引起爭議的推特貼文。對此，劉柏君也修改了臉書文章，表示「感謝大家、推文貼文已刪除、文章已更正」。

聯合國婦女權能署卻在介紹劉柏君的國籍時，台灣旁邊加註了「中國的一省」，劉柏君獲悉後馬上在臉書嚴正聲明「我是台灣人」，表達對聯合國婦女權能署矮化我國的抗議。（圖擷取自推特）

UNWomen修改了文章，移除「中國的一省（Province of China）」，並稱劉柏君「來自中華台北（ChineseTaipei）」。（擷取自「unwomen.org」）

UNWomen刪除了引起爭議的推特貼文。（擷取自推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/