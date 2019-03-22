霸氣！通靈少女到聯合國受獎致詞 沒帶稿讓外國人好震驚

2019-03-22 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕《通靈少女》的原型人物「索非亞」劉柏君，為首位台灣棒球女主審，前天獲頒「國際奧會女性與體育獎」，在紐約聯合國總部致詞時，沒有帶稿上台，讓外國人為之震驚，面對外國人的詢問，劉柏君的回應超霸氣。

劉柏君致力於推動兩性運動平權，去年在《富比士》中的「國際體壇最具影響力女性」榮獲第19名，近日劉柏君再度躍上國際，獲頒「國際奧會女性與體育獎」，前天劉柏君前往紐約聯合國總部受獎，為台灣爭光。

劉柏君今天在臉書分享領獎當天的一個小故事，有外國人詢問劉柏君，「致詞稿誰幫妳寫的？」劉柏君回答，「我自己寫的」，外國人一聽驚訝不已，「妳不用帶稿上去致詞？」劉柏君霸氣回覆，「這輩子能以台灣人身分在聯合國發表致詞，怎麼會需要稿子？」

網友看見讚翻，「太威了」、「這就是我認識的那個柏君style」、「所以就是free style的speech」、「帥氣，最驕傲的臺灣人」、「柏君超棒的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/