十大傑出青年出爐 蘇嘉全讚台灣是有希望的國家

2019-09-11 20:10

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院今舉行第57屆十大傑出青年當選公布記者會，包括「台灣羽球一哥」周天成、電視影集「通靈少女」本人劉柏君、旅居美國紐約的華裔加拿大籍服裝設計師吳季剛等，均榜上有名；立法院長蘇嘉全表示，期許他們能夠引領台灣的年輕人往前邁進，學習其成功過程，「台灣就是一個有希望的國家」。

本屆十大傑出青年當選人，包括台科大教授曹譽鐘、木柵高工教師楊弘意、內衣公司創辦人張賀森、國家衛生研究院助研究員莊懷佳、門諾醫院志工王亭潔、羽球好手周天成、紐約藝術舞蹈家簡珮如、陸軍中部彈藥庫處長林政榮、台灣首位國際女棒球裁判劉柏君，以及祥圃實業營運長吳季衡。

此外，吳季衡胞弟、曾替前美國總統歐巴馬夫人設計禮服的吳季剛，也榮獲「華裔青年特別獎」，不過因適逢紐約時裝周，吳季剛無法到場，由父親代為領獎，也因此，本屆首度上演兄弟檔同時上榜，父子共同領獎的有趣狀況。

擔任評審主任委員的蘇嘉全，昨與國際青年商會中華民國總會總會長林恩億、總幹事張晃銘共同出席記者會，並由蘇替當選人披上榮譽肩帶。蘇說，「擔任評審主委比自己選立委還要緊張」，本屆當選人所有的產生過程，都是評審一致決，沒有一次用投票，盼他們能夠引領台灣的年輕人往前邁進。

世界排名第二、甫於台北羽球公開賽奪下第3冠的周天成說，他今年29歲，5歲開始接觸羽球，9歲加入國小球隊至今已打了20年的羽球，他20歲就拿下全國冠軍，曾經非常驕傲，但走出台灣才發現不足，在調整心態並精進技術後才獲得這些成績，盼帶給社會正向影響力，在後續的比賽中，可以把榮耀歸給台灣。

台灣首位國際級棒球女裁判劉柏君說，投身棒球裁判過程非常辛苦，她從C級裁判一直到國際級裁判，感謝家人的支持，也感謝棒球，讓她成為很有自信，勇於突破的人；她於2018年獲富比士雜誌評選為全球體壇最具影響力女性第19名；今年更獲得國際奧會女性與運動獎世界獎座殊榮，是首位獲獎台灣人。

代表兒子吳季剛領獎的吳爸爸說，生命影響生命，他聽了10個非常感動人心的故事，這才是真正的台灣價值，台灣本來就很好，但希望能更好，最重要的是，台灣的創造力及對世界的影響力是無遠弗屆的，我們是排名在全球前20名以內的經濟體，這是台灣要共同守護的精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法