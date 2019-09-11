羽球一哥周天成榮獲十大傑出青年 盼帶給社會正能量

2019-09-11 13:13

〔記者謝君臨／台北報導〕世界排名第二、甫於台北公開賽奪下第3冠的「台灣羽球一哥」周天成，榮獲今年第57屆十大傑出青年；今年29歲的周天成說，他已打了20年的羽球，曾經非常驕傲，走出台灣才發現不足，而後調整心態並精進技術，才獲得這些成績，希望能帶給社會正向的影響力，也在後續的比賽中，可以把榮耀歸給台灣。

第57屆十大傑出青年選拔，今年上午於立法院舉行當選公布記者會，由評審主任委員、立法院長蘇嘉全替當選人披上榮譽肩帶。蘇說，滿多的政務官、社會及企業界領導者都是十大傑出青年，期許他們能夠引領台灣的年輕人往前邁進，學習他們成功的過程，台灣就是一個有希望的國家。

周天成表示，獲得這個獎項真的很特別，因為他常獲頒獎的地方是在球場。他從5歲開始接觸羽毛球，父母會帶他去球場玩、打球，9歲時因為國小剛好成立球隊，父母讓他參加，至今已打了20年羽球，期間就是訓練，過程非常辛苦，沒有寒暑假，寒暑假會練得更凶，所幸有獲得一些獎項，才能堅持到現在。

周天成說，6年前因為狀況不好而信主，前往教會感受到很多愛，當時在沒有跟父母講的情況下就受洗了，而後只要遇到挫折就會禱告，希望神替他開路，慢慢磨練自己的個性；他認為，冠軍不是在球場上養成，更重要的是把日常生活的事做好，對他來說，場下也是訓練，隨時隨地都在做準備。

周天成提及，自己以前很驕傲，因為大概在20歲時就得到全國冠軍，當時覺得自己非常優秀，誰的話都聽不下去，後來走出台灣才發現自己非常缺乏，輸了很多比賽，甚至一度10連敗，當時質疑「自己到底行不行？」，而後才繼續努力改善不管是技術或是心態，一步一步去做。

周天成認為，就算拿到金牌也好，他覺得還是必須要回饋社會，推動社會公益發揮大愛，然後把這些影響力發揮到社會，產生更多正面的影響與能量，希望自己在後續的比賽中，「可以把榮耀歸給台灣，也歸給神」。

除了周天成之外，十傑當選人還包括：台科大教授曹譽鐘、木柵高工教師楊弘意、內衣公司創辦人張賀森、國家衛生研究院助研究員莊懷佳、門諾醫院志工王亭潔、紐約百老匯首席舞者簡佩如、陸軍中校林政榮、台灣首位女棒球裁判劉柏君、祥圃實業營運長吳季衡。

此外，吳季衡的胞弟、旅居美國紐約的華裔加拿大籍服裝設計師吳季剛，也榮獲華裔青年特別獎，不過因適逢紐約時裝周，吳季剛無法到場，由父親代為領獎。

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