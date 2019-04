讚！聯合國更正國籍 通靈少女：自己的台灣自己守護

2019-04-05 16:55

〔即時新聞/綜合報導〕受邀至聯合國致詞的「通靈少女」劉柏君,4日聯合國婦女權能署(UN Women)在推特上推薦給全球民眾,卻介紹她來自「中國的一省」,劉柏君與台灣網友連夜發文抗議,如今得到更正,她也在臉書上發表最新聲明。

聯合國婦女權能署起初在介紹文中,描述劉柏君是「台灣第1位女棒球主審,曾因為在體壇女權的努力,獲得國際奧會(IOC)的國際婦女與運動獎座」,但在介紹劉柏君的國籍時,卻在台灣旁邊附註為「中國的一省」,涉嫌將我國矮化,引發台灣社會大眾不滿。

劉柏君獲悉詳情後,立刻在臉書發文,串聯網友幫忙在聯合國婦女權能署的推文底下留言,告訴聯合國婦女權能署「台灣不是中國的一省,Taiwan is NOT a province of China」,許多網友對此前往聯合國婦女權能署推特張貼留言,也獲得我國外交部發文響應。

聯合國婦女權能署今(5)日將介紹文做出更正,把「中國的一省」更改為國際現行的「中華台北」;劉柏君對此在下午2點25分,於臉書上寫道:「感恩大家一起幫忙,文章已修正,雖然臉書與推特已刪除文章,但總比被誤會好,再次感謝大家齊心合力一同發聲,自己的台灣自己守護」。

通靈少女FB全文

