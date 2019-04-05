讚！聯合國更正國籍 通靈少女：自己的台灣自己守護

2019-04-05 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕受邀至聯合國致詞的「通靈少女」劉柏君，4日聯合國婦女權能署（UN Women）在推特上推薦給全球民眾，卻介紹她來自「中國的一省」，劉柏君與台灣網友連夜發文抗議，如今得到更正，她也在臉書上發表最新聲明。

聯合國婦女權能署起初在介紹文中，描述劉柏君是「台灣第1位女棒球主審，曾因為在體壇女權的努力，獲得國際奧會（IOC）的國際婦女與運動獎座」，但在介紹劉柏君的國籍時，卻在台灣旁邊附註為「中國的一省」，涉嫌將我國矮化，引發台灣社會大眾不滿。

劉柏君獲悉詳情後，立刻在臉書發文，串聯網友幫忙在聯合國婦女權能署的推文底下留言，告訴聯合國婦女權能署「台灣不是中國的一省，Taiwan is NOT a province of China」，許多網友對此前往聯合國婦女權能署推特張貼留言，也獲得我國外交部發文響應。

聯合國婦女權能署今（5）日將介紹文做出更正，把「中國的一省」更改為國際現行的「中華台北」；劉柏君對此在下午2點25分，於臉書上寫道：「感恩大家一起幫忙，文章已修正，雖然臉書與推特已刪除文章，但總比被誤會好，再次感謝大家齊心合力一同發聲，自己的台灣自己守護」。

通靈少女FB全文

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