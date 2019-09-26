樂見台北法案 國民黨：民進黨政府仍要提突破外交困境作為

2019-09-26 16:21

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國參議院外交委員會通過「台北法案」，國民黨表示，該法案對於我國鞏固邦誼及參與國際組織具有正面的意義與價值，除感謝美國的支持與協助外，也呼籲民進黨政府能在突破我外交困境上，提出具體政策與實際作為，才是正本清源之道。

國民黨指出，除近期陸續與索羅門群島、吉里巴斯斷交，我國也無法參與國際民航組織大會，顯示在中國大陸當局步步壓迫下，我國對外關係的艱難與困頓，美國參議院外交委員會通過該法案，適時協助我國在惡劣的外交處境中獲得喘息空間，確實有利於我推動相關外交工作。

但國民黨也提醒，美國的助力雖然對我維繫國際空間有很大的幫助，但最重要的課題仍是執政當局需提出我鞏固友邦、拓展外交空間的具體政策與方案，否則僅倚靠美方的協助絕非根本之道。

此外，有關美國聯邦眾議院、參議院外交委員會相繼通過「香港人權與民主法案」，國民黨表示，期待該法案的通過能促使香港邁向更民主、自由的方向，而非加深香港內部對峙的鴻溝，並呼籲中國大陸當局、港府能正視香港問題已成為國際間相當重視的議題，應以對話、溝通的方式，實現多數港民的訴求與期待，儘早讓香港恢復往日的安定與秩序。

國民黨並指出，「香港人權與民主法案」的通過，如果引發國際社會的連鎖效應，紛紛採取類似的作法，相信對於香港未來的正常化發展勢必形成壓力，也不利於香港「國際金融中心」地位的維繫，希望對岸當局與港府能體會港民普遍期待民主機制與人權保障的普世價值，以互相理解的心情，建立與抗爭者的對話管道，雙方以理性溝通尋求共識，讓香港的爭議能儘快和平落幕。

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