美國助台灣鞏固邦交！參院外委會通過「台北法案」

2019-09-26 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院外交委員會25日通過「台北法案」（TAIPEI Act），主要提案人、外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）說，這項立法旨在加強台灣在國際的地位，面對中國不斷壓迫台灣國際和全球外交認可的霸凌策略，美國應增加對台灣的支持，協助台灣鞏固邦交。

「台北法案」全名為「台灣盟邦國際保障與強化倡議」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act），由賈德納及盧比歐（Marco Rubio）、柯寧（John Cornyn）、昆斯（Chris Coons）等跨黨派參議員在5月聯合提案。

提案中要求美國採取行動與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係；對於考慮改變或降低與台灣關係的國家，法案則授權國務卿能增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國經濟或軍事方面的援助。日後還會加入要求美方與台灣展開雙邊貿易協商的文字，以利雙方簽署自由貿易協定（FTA）。

，美國應該使用一切手段來支持台灣在國際上的地位，這項由兩黨提出的立法，要求美國增加對台灣的支持，並將向各國發出強烈的訊息，支持中國破壞台灣的行動將會有後果。昆斯也說，台灣的民主和自由市場經濟令人振奮，4月參訪台灣的訪問中，他親眼看見台灣是一個值得銘記的成功故事，很榮幸能夠與賈德納和外委會其他成員一起支持這項重要立法，以維護台灣的國際空間。

賈德納先前曾說，因法案確保美國國會能要求行政部門拿出具體作為，讓事情不會只是未知數，也讓台灣邦交國清楚知道，「若你決定摒棄台灣，會發生什麼事」。法案同時清楚傳達，美國政府會「獎勵」那些繼續與台灣友好並積極主動的國家。

「台北法案」將被送至參議院審議，之後還需眾議院通過才能被美國總統簽署生效。

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