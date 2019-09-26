美參眾2院外委會通過香港法案 中國跳腳揚言回擊

2019-09-26 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國參眾兩院的外交委員會25日分別通過「香港人權與民主法案」，授權美國政府制裁侵犯香港人權者。對此，中國外交部今天說，美國對中國內政的粗暴干涉，牽制中國發展險惡用心，美方損害中國利益的任何舉動都將遭到中國的有力回擊。

眾院外委會通過「香港人權與民主法案」數小時後，參院外委會也以口頭表決方式通過參院版本法案。法案要求對涉及鎮壓基本自由的香港或中國政府官員，設立懲罰機制，包括禁止港中官員入境，及凍結其在美國之資產等。

中國外交部發言人耿爽今天表示，「香港人權與民主法案」罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政，中國對此表示強烈憤慨和堅決反對。耿爽還辯稱香港自回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」等高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。

耿爽指出，美國國會參眾兩院外委會執意審議通過涉港法案，公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰打氣，是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露了美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。

耿爽強調，任何人都不要低估中國維護國家主權、安全、發展利益，貫徹「一國兩制」，維護香港繁榮穩定的堅定意志和決心，美方損害中國利益的任何舉動都將遭到中國的有力回擊，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府、外國勢力、外國組織和個人干預。」

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