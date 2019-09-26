參院外委會無異議通過台北法案 外交部：台美攜手捍衛民主

2019-09-26 11:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議院外交委員會25日通過護台邦交的「台北法案」。外交部今天此表示，外交部對美國國會採取具體積極行動協助我方鞏固邦交，表達誠摯感謝，也將繼續以務實態度與美方攜手合作，堅定捍衛民主，爭取台灣更寬廣的國際參與空間。

美國參議院外委會於美東時間25日以口頭方式一致通過「2019年台北法案」。外交部發言人歐江安今天對此表示，外交部對美國國會採取具體積極行動協助我方鞏固邦交，表達誠摯感謝。

歐江安並指出，中國近來連續策動索羅門群島與吉里巴斯與我國斷交，意圖打壓並限縮台灣國際空間，企圖逼迫我國接受「一國兩制」，這已經引起台灣2千3百萬人民的反感，也激起國際社會對我國更家有力、強勁且公開的支持。

歐江安重申，中華民國（台灣）政府不會因為中國壓力退卻，外交部接下來也會密切關注「台北法案」的審議發展，我國並將以務實態度與美方攜手合作，堅定捍衛民主，爭取台灣更寬廣的國際參與空間。

「台北法案」全稱是「台灣盟邦國際保障與強化倡議」，提案中要求美國採取行動與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係；對於考慮改變或降低與台灣關係的國家，法案則授權國務卿能增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國經濟或軍事方面的援助。

「台北法案」通過參院外委會後，還須通過參眾兩院審議、總統簽署，才能完成立法。

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