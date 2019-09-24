發動「藉呂打蔡」？ 藍委LINE群組轉發呂秀蓮連署資訊

2019-09-24 13:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒踢爆，國民黨立委徐志榮於競選團隊LINE群組內發送「幫忙連署前副總統呂秀蓮競選總統連署書」，且據知情人士透露，此為國民黨授意各參選人執行，意在分裂綠營、藉呂拉下蔡英文；徐志榮則說，僅單純代轉傳資訊，也未要求任何人參加，非政治操作，對於引發外界揣測，「那隨便各方想像吧。」

陳光軒在臉書貼出LINE群組截圖，指出徐志榮於競選團隊群組中轉發幫忙呂秀蓮競選總統連署書，內容稱「請大家告訴大家，讓呂秀蓮順利參選。」並附上相關連署資訊。

陳光軒譏諷，該不會徐志榮要「挺呂棄韓」？直指此絕非徐作風，且根據知情人士透露，國民黨近來授意各立委參選人積極轉發助呂秀蓮連署的資訊，動員選區幹部參加，用意無非是希望造成綠營分裂，甚至是藉呂拉下蔡英文，痛批是藍軍的選舉奧步。

徐志榮受訪時則解釋，因身邊親友問到希望參加呂秀蓮連署，故順手將手邊有的相關資訊分享到群組內，也從未要求團隊成員必須參加，絕非刻意政治操作，但此舉卻引發綠營批評，徐也只淡然表示「那就隨便各方想像吧。」

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