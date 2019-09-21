呂秀蓮若連署過關選總統 卓榮泰：黨一定做處理

2019-09-21 18:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統呂秀蓮代表喜樂島參選總統，是否影響民進黨選情？民進黨主席卓榮泰今日接受民視「新聞觀測站」節目專訪談及，參選當然會選舉造成影響，希望選情能夠單純化。如果真的成為真正候選人，「我想黨一定要做處理」。

對於呂秀蓮參選是否搞破懷？卓榮泰表示，他現在不敢這樣講，參選是大家權益，那天晚上真的是兩個震撼彈，自己真的是一夜失眠，發展超乎意料之外，隔天就去看呂前副總統，「她還是我們尊敬的黨內過去領導人及政治資產」，希望連署過程能維持主體性，不要被有心政黨操弄連署人數。

另外這半年民進黨召喚很多年輕人加入，很多年輕人很有抱負，他們加入民進黨是想團結，卻有人要離開了，所以請她一起來愛護這些年輕人，那天談話雙方非常愉快。

卓榮泰提及，參選當然會選舉造成影響，希望選情能夠單純化，但現在政黨太多了，連署參選總統是法定資格，也不能去抹煞，現在還有親民黨、時代力量，都有能力來推出一個總統候選人，這個都在觀察當中。

針對呂秀蓮是否還是民進黨員？卓榮泰表示，依照台北市黨部訊息，「她還是黨員，沒有實際退出」，目前沒有要開除，因為連署動作和結果到底會怎樣都不知道。她是令人尊敬的過去前副元首，一定給予高度尊重，希望跟她保持暢通聯繫。

若呂秀蓮連署過了如何處理？卓榮泰強調，如果真的成為真正候選人，「我想黨一定要做處理」，很抱歉，這個他身為黨主席必須很斬釘截鐵講這句話，他要對所有黨員負責任，也要對台灣社會負責任。

卓榮泰提及，民進黨已經正式提名了一位候選人，如果還有人成為另外的總統候選人，黨是一定會處理，「目前我認為，我們應該還要保持更大的寬容，互相來做溝通」。

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