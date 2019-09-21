呂秀蓮宣布參選 「資深馬粉」背後支持

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮受獨派團體喜樂島聯盟推薦，將獨立參選2020總統大選，引起軒然大波。現有媒體報導指稱，呂秀蓮的參選有資深馬粉林健昌的支持，在呂宣布參選前，還致電告知林健昌。
據上報報導，頂霖集團總裁、救國團台北市主委林健昌不否認與呂秀蓮的交情，並指出他是馬英九的長期支持者，因認同呂秀蓮主張「不分藍綠、兩岸和平」主張，因此願意支持她的行動。
林健昌自從1997年挺馬英九至今，在馬英九因白曉燕案辭去政務委員時，林健昌就已默默支持馬英九至今，成為「資深馬迷」。且林健昌也與前南投縣長彭百顯為多年好友，在呂秀蓮宣布參選前一刻，還親致電向林表示參選意願。
林健昌不僅大力支持呂秀蓮近年力推「台灣和平中立」主張，也參與已召開3屆的「東亞和平論壇」。有知情人士透露，去年在南韓舉行的東亞和平論壇上，罕見出現中華民國國旗與中華人民共和國國旗並列畫面，呂秀蓮與林健昌不僅一起在首爾出席論壇，也一同前往板門店參訪。
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前副總統呂秀蓮宣布參選，傳「資深馬粉」頂霖集團總裁林健昌在背後支持。並傳聞呂秀蓮早在今年8月底東亞和平論壇就有意宣布參選。（資料照）
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前總統馬英九（左）與頂霖集團總裁林健昌（右）交情匪淺。（中央社資料照）