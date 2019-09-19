呂秀蓮對小英喊話：博士論文拿出來「聞香」一下

2019-09-19 12:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕代表喜樂島聯盟參選2020總統大選的前副總統呂秀蓮今日至松山奉天宮參拜，對於外界質疑蔡英文總統博士論文問題，她受訪強調，拿博士是多麼榮譽的事，請蔡總統將畢業證書和博士論文，拿出來給大家「聞香」一下。

呂秀蓮表示，取得博士學位是何等光榮的事情，這事很單純的事，就把學位證書、博士論文拿出來給大家看，「至於案情我不清楚，認真思考理性看待，我從政到目前為止，我不相信一個國家領導人會做這樣事情，所以指控必須拿出證據！」

呂秀蓮指出，對蔡總統來講，如果是被冤枉的，就把事情簡單化就好，畢業證書和博士論文拿出來看大家看一下，台灣話叫「聞香」一下，拿博士是多麼榮譽的事情，這是建議蔡總統。

呂秀蓮更批，國安局私菸案重重舉起、輕輕放下，這件事還有很多疑點。還有陳明文那一只皮箱，不是只有300萬元問題，都應該明確看待，不能每一件事情都說交給司法，以前做反對黨常罵「法院是國民黨開的」，現在不能讓人民說「法院是不是某某人開的」，很多疑點都要釐清。

呂秀蓮質疑，到處都有人問她總統的博士論文是不是真的？這沒辦法替蔡回答，博士論文拿出來就沒事了。還有陳明文那300萬元是從哪裡來，到底要去哪裡，「編的故事沒有一個人相信，除非蔡總統相信，趕快辦出來！」

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