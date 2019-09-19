扁指「天命已過」 呂秀蓮：當選將宣布台灣是宗教王國

2019-09-19 11:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟參選總統，被前總統陳水扁直指參選「天命已過」，她今日上午至松山奉天宮參拜向玉皇大帝稟告「我有沒有天命」，並表示「當選總統將宣布台灣是宗教王國！」

呂秀蓮在「台灣人民最大聯盟」民眾陪同下至奉天宮參拜，針對陳水扁說她「天命已過」，呂秀蓮受訪表示，「等下來請示玉皇大帝，是不是我的天命已過？」

呂秀蓮指出，她因為尊重老長官所以向扁請益，很意外扁會將她私下請益對外講，「如果我把當時他對我講的話對大家講，那問題就很多了，這是做人基本原則，不知道為什麼他會講！」

呂秀蓮說，喜樂島之前有去找扁，當時喜樂島還沒來找她參選，所以不要把喜樂島對扁講的話「兜在我身上」，她自己昨晚回家打開電視，才驚覺自己沒講的話被當成有講，或別人有沒有講的話套在我身上，「並沒講過參選是要拉下蔡英文」。

呂秀蓮痛批，管碧玲還引用扁說法，說她是別人的棋子，說參選總統是為了取得不分區立委第一名，這成何邏輯。今天在這非常莊嚴的地方，要說會參選總統是在禮拜天決定，至於為何要參選原因，時機到了將會向大家說明。

「我是莊嚴的，我是神聖的，可以承受落選的！」呂秀蓮強調，相信有她參選可以提升參選格局，最近看到總統選舉談話越來越粗俗，人民水準很高，最重要是新時代如何打破政黨政治舊思維。

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