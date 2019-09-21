評呂秀蓮參選總統 李遠哲：老一輩的應退出

2019-09-21 11:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕諾貝爾獎得主，前中研院院長李遠哲今出席「非核亞洲論壇」時，談及國內總統選舉直指，去年民進黨九合一大選大敗，總統蔡英文的執政應該要改善，而對於前副總統呂秀蓮要參選，他則坦言「老一輩的人應該退出競爭」，現在的年輕人想改變。

先前傳出李遠哲表達不希望蔡英文連任，李遠哲今天受訪時說，那時的意思是說「要學會改善」，因為整體執政不理想，導致去年選舉民進黨大敗，所以蔡總統應該改善、民進黨也應該改善，不過目前他還看不出改善。

對於呂秀蓮近期宣布投入2020總統大選，李遠哲認為，老一輩的人應該退出這種競爭，希望應該是年輕一點的人來投入，因為老一輩的人、很多年紀大的人，已經跟年輕人對未來的想像脫鉤，走的都是老一套，這是有問題的，因為年輕人是想改變的。

至於蔡及呂是否同為「老一輩的人」，李遠哲說，呂秀蓮跟蔡總統是不同年齡的人，他希望蔡總統可以變得更好，但要呂改變應該不容易。這是否等於挺蔡不挺呂？李遠哲則表示言之過早。

而最近連續與邦交國斷交，李遠哲指出，剛斷交的邦交國吉里巴斯只有10萬人口，對我們而言並不重要，跟日本、美國、歐盟關係好才比較重要，所以不要在乎外交國家數目多少，這不影響我們國家。

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