這3人被黃光芹爆收了郭董的錢 其中2人回應了

2019-09-23 20:10

〔記者林良昇／台北報導〕對於媒體人黃光芹在臉書點名前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌、前行政院長張善政3人曾有拿了鴻海創辦人郭台銘的錢，馬英九辦公室無新的回應，郝龍斌辦公室批是烏龍爆料，張善政辦公室稱不便評論。

對於黃光芹今在臉書上的發文，馬英九辦公室沒有新的回應。

郝龍斌辦公室主任游淑慧表示，黃光芹爆料郭台銘捐款郝龍斌6.5億一事，完全是烏龍爆料、張冠李戴，一位資深媒體人對於公開新聞訊息就可查證之事，卻不願查證就胡亂爆料，完全失去專業與道德，讓人遺憾。

游淑慧強調，郭台銘並非採金錢捐贈北市府，而是用興建完成後捐贈，因此過程中並無金錢往來；而捐贈對象亦為台北市政府、非郝龍斌個人，相關訊息在當年皆有公開揭露。

至於2010年郭台銘協助世博台北館興建之總經費究竟為何？游淑慧表示，由於台北市政府並無涉及相關經費支付或採購過程，因此不清楚確實總花費；然而根據郭台銘受訪表示：世博台北館最後實支是5億元；而他個人另外捐贈1億元贊助世博台灣館。

游淑慧表示，但那時是綠營執政的時代，根本就不容許去參加世博台北館，因此這筆經費根本就沒有進到台北市，鴻海當時並未將相關款項捐贈給北市府，而是直接承擔世博台北館的興建等工作。此外，台北花博為公務辦理，郭台銘並未捐款。

張善政辦公室發言人黃曼昕表示，黃光芹以源自楊秋興的記憶所述，事實並不完整，而且內容有偏差，尤其是涉有關郭台銘捐款給張善政的部分。張善政與郭台銘的互動，不僅只於楊秋興在場的場合。但在郭辦沒有出面發言的情況下，張善政不便再多評論。

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